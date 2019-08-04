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12:39 (мск), источник: ТАСС

Лучший игрок Кубка Африки Беннасер перешел в «Милан»

ТАСС, 4 августа. Лучший игрок Кубка африканских наций по футболу 2019 года алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер перешел из «Эмполи» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

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Источник: Reuters

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на пять лет. Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит «Эмполи» за игрока €16 млн плюс €1 млн в виде бонусов.

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В сезоне-2018/19 Бенассер провел в составе «Эмполи» 38 матчей, отдав три результативные передачи. На победном для алжирской сборной Кубке Африки полузащитник провел семь матчей и сделал три голевые передачи.

Ранее «Милан» приобрел другого футболиста «Эмполи» — 25-летнего боснийского полузащитника Раде Крунича за €8 млн. Кроме того, этим летом в миланский клуб перешли 21-летний испанский защитник Тео Эрнандес из мадридского «Реала», 20-летний португальский нападающий Рафаэль Леао из французского «Лилля», а также был выкуплен 22-летний ивуарийский полузащитник итальянской «Аталанты» Франк Кессье, который провел прошлый сезон в составе «Милана» на правах аренды.

Первый матч в чемпионате Италии сезона-2019/20 миланский клуб проведет 25 августа на выезде против «Удинезе».

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