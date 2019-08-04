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14:01 (мск), источник: Газета.Ру

Сане согласовал условия личного контракта с «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал условия личного контракта с мюнхенской «Баварией», сообщает Sky Deutschland.

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По информации источника, зарплата хавбека составит €18 млн. Однако теперь мюнхенскому клубу предстоит договориться о трансфере с английской командой. Сумма трансфера может составить €150 млн.

Нынешнее соглашение Сане и «Манчестер Сити» рассчитано еще на два года. Немецкий хавбек всего сыграл за английский клуб 133 матча, забил 39 мячей и сделал 45 голевых передач.

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