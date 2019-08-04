Футболист Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Нападающий сборной Италии по футболу Мойзе Кин продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщается на сайте английского клуба.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Нападающий сборной Италии по футболу Мойзе Кин продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщается на сайте английского клуба.
Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано до конца июня 2024 года. В «Эвертон» Кин перешел из туринского «Ювентуса». Ранее СМИ сообщали, что «Эвертон» заплатит «Старой синьоре» 29 миллионов фунтов стерлингов, а зарплата футболиста составит 2,72 млн фунтов.
В прошедшем сезоне он сыграл 17 матчей и забил семь мячей. На счету Кина два гола в трех встречах за сборную Италии.