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14:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Нападающий сборной Италии по футболу Мойзе Кин продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщается на сайте английского клуба.

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Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано до конца июня 2024 года. В «Эвертон» Кин перешел из туринского «Ювентуса». Ранее СМИ сообщали, что «Эвертон» заплатит «Старой синьоре» 29 миллионов фунтов стерлингов, а зарплата футболиста составит 2,72 млн фунтов.

В прошедшем сезоне он сыграл 17 матчей и забил семь мячей. На счету Кина два гола в трех встречах за сборную Италии.

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