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14:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» объявила о переходе из «Бетиса» футболиста Фирпо

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. «Барселона» подписала пятилетний контракт с защитником Хуниором Фирпо, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

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Фирпо перешел в каталонский клуб из «Бетиса» за 18 миллионов евро, включая возможные бонусы в размере 12 миллионов. Сумма отступных за 22-летнего защитника в случае досрочного расторжения контракта составляют 200 миллионов евро.

Фирпо в сезоне-2018/19 сыграл 29 матчей и забил три мяча.

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