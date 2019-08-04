«Барселона» объявила о переходе из «Бетиса» футболиста Фирпо
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. «Барселона» подписала пятилетний контракт с защитником Хуниором Фирпо, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. «Барселона» подписала пятилетний контракт с защитником Хуниором Фирпо, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Фирпо перешел в каталонский клуб из «Бетиса» за 18 миллионов евро, включая возможные бонусы в размере 12 миллионов. Сумма отступных за 22-летнего защитника в случае досрочного расторжения контракта составляют 200 миллионов евро.
Фирпо в сезоне-2018/19 сыграл 29 матчей и забил три мяча.