Лучший бомбардир КПЛ-2018 оценил свое возвращение на поле после 10 месяцев без футбола
Полузащитник «Актобе» Маркос Пиззелли прокомментировал свое возвращение на поле после десятимесячного перерыва
Полузащитник «Актобе» Маркос Пиззелли прокомментировал свое возвращение на поле после десятимесячного перерыва
Он вышел на замену в домашней игре 21-го тура казахстанской
По словам Пиззелли, физически он не готов полностью, но чувствует себя хорошо.
«Я долгое время не играл. Мне делали операцию, готовился к возвращению на поле. Этот период закончен. Могу играть, но надо
Отметим, что 34-летний Пиззелли не играл с октября 2018 года, когда травмировался в матче за сборную Армении против Македонии. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром КПЛ, забив 18 голов.