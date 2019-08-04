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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир КПЛ-2018 оценил свое возвращение на поле после 10 месяцев без футбола

Полузащитник «Актобе» Маркос Пиззелли прокомментировал свое возвращение на поле после десятимесячного перерыва из-за травмы.

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Он вышел на замену в домашней игре 21-го тура казахстанской премьер-лиги против «Жетысу» и отметился голевой передачей, но это не спасло его клуб от поражения — 1:2.

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По словам Пиззелли, физически он не готов полностью, но чувствует себя хорошо.

«Я долгое время не играл. Мне делали операцию, готовился к возвращению на поле. Этот период закончен. Могу играть, но надо чуть-чуть потерпеть, физически пока еще не полностью готов. Если сейчас много играть, то можно усугубить травму или получить новую. Я не думаю об оставшихся 11−12 играх “Актобе”. Чувствую себя хорошо, уже тренируюсь с командой два месяца. “Жетысу”, как вы знаете, хорошая команда, особенно их контратаки. Первый гол мы пропустили именно после быстрой атаки, второй из-за ошибки. Но хочу сказать что я буду бороться на поле до последней минуты, до последнего тура. Также нужно верить в наших молодых футболистов, они пока совершают ошибки, но я помогаю им насколько это возможно. Я люблю эту команду и стадион, на котором всегда создается отличная атмосфера. Благодарю каждого болельщика за поддержку в матче», — сказал Пиззелли.

Отметим, что 34-летний Пиззелли не играл с октября 2018 года, когда травмировался в матче за сборную Армении против Македонии. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром КПЛ, забив 18 голов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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