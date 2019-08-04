Лучший бомбардир КПЛ-2018 оценил свое возвращение на поле после 10 месяцев без футбола

«Я долгое время не играл. Мне делали операцию, готовился к возвращению на поле. Этот период закончен. Могу играть, но надо чуть-чуть потерпеть, физически пока еще не полностью готов. Если сейчас много играть, то можно усугубить травму или получить новую. Я не думаю об оставшихся 11−12 играх “Актобе”. Чувствую себя хорошо, уже тренируюсь с командой два месяца. “Жетысу”, как вы знаете, хорошая команда, особенно их контратаки. Первый гол мы пропустили именно после быстрой атаки, второй из-за ошибки. Но хочу сказать что я буду бороться на поле до последней минуты, до последнего тура. Также нужно верить в наших молодых футболистов, они пока совершают ошибки, но я помогаю им насколько это возможно. Я люблю эту команду и стадион, на котором всегда создается отличная атмосфера. Благодарю каждого болельщика за поддержку в матче», — сказал Пиззелли.