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15:20 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Меркель не спас голландский клуб от поражения в первом матче сезона

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель сыграл за «Хераклес» в первом туре чемпионата Голландии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Домашний матч с «Херенвеном» прошел сегодня, 4 августа, и завершился со счетом 0:4 в пользу гостей, которые забили на восьмой, 17-й, 28-й 93-й минутах.

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В этой встрече Меркель вышел в стартовом составе и провел все 90 минут.

В следующем туре его команда 11 августа сыграет в гостях с «Фортуной» — матч начнется в 16:15 по времени Нур-Султана.

За «Хераклес» Меркель выступает с лета 2018 года.

В прошлом сезоне он отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог клубу выйти в плей-офф за место в Лиге Европы. В мае «Хераклес» продлил контракт с казахстанцем до июня 2020 года.

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