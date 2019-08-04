Казахстанец Меркель не спас голландский клуб от поражения в первом матче сезона

Источник: AP 2019

Домашний матч с «Херенвеном» прошел сегодня, 4 августа, и завершился со счетом 0:4 в пользу гостей, которые забили на восьмой, 17-й, 28-й 93-й минутах.

Читайте также Хавбек сборной Казахстана Меркель забил первый гол за голландский клуб

В этой встрече Меркель вышел в стартовом составе и провел все 90 минут.

В следующем туре его команда 11 августа сыграет в гостях с «Фортуной» — матч начнется в 16:15 по времени Нур-Султана.

За «Хераклес» Меркель выступает с лета 2018 года.