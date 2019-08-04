Фанаты клуба игрока сборной Казахстана закидали поле яйцами и выбросили курицу в знак протеста

Домашняя игра первого тура против «Херенвена» остановилась на третьей минуте после того, как болельщики закидали поле яйцами и кинули курицу. Птица даже успела прогуляться, пока ее не унесли. Работникам стадиона и игрокам понадобилось некоторое время, чтобы очистить поле.

Протесты фанатов связаны с переименованием стадиона, который в ближайшие десять лет будет называться «Эрве Асито» в честь одноименных клининговой и страховой компаний. Болельщики требуют вернуть арене название «Полман».