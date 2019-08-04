Фанаты клуба игрока сборной Казахстана закидали поле яйцами и выбросили курицу в знак протеста
Матч голландского «Хераклеса», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель, прерывался
Матч голландского «Хераклеса», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель, прерывался
Домашняя игра первого тура против «Херенвена» остановилась на третьей минуте после того, как болельщики закидали поле яйцами и кинули курицу. Птица даже успела прогуляться, пока ее не унесли. Работникам стадиона и игрокам понадобилось некоторое время, чтобы очистить поле.
Протесты фанатов связаны с переименованием стадиона, который в ближайшие десять лет будет называться «Эрве Асито» в честь одноименных клининговой и страховой компаний. Болельщики требуют вернуть арене название «Полман».
Сам же матч в итоге закончился крупным поражением «Хераклеса» со счетом 0:4, а Меркель провел на поле все 90 минут. В следующем туре его команда 11 августа сыграет в гостях с «Фортуной».