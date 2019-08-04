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16:44 (мск), источник: Vesti.kz

Фанаты клуба игрока сборной Казахстана закидали поле яйцами и выбросили курицу в знак протеста

Матч голландского «Хераклеса», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель, прерывался из-за протеста фанатов.

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Домашняя игра первого тура против «Херенвена» остановилась на третьей минуте после того, как болельщики закидали поле яйцами и кинули курицу. Птица даже успела прогуляться, пока ее не унесли. Работникам стадиона и игрокам понадобилось некоторое время, чтобы очистить поле.

Протесты фанатов связаны с переименованием стадиона, который в ближайшие десять лет будет называться «Эрве Асито» в честь одноименных клининговой и страховой компаний. Болельщики требуют вернуть арене название «Полман».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам же матч в итоге закончился крупным поражением «Хераклеса» со счетом 0:4, а Меркель провел на поле все 90 минут. В следующем туре его команда 11 августа сыграет в гостях с «Фортуной».

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