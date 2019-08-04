«Кайрат» в меньшинстве победил «Иртыш» и догнал «Астану» в КПЛ
Павлодарский «Иртыш» проиграл алматинскому «Кайрату» в домашнем матче 21-го тура казахстанской
Павлодарский «Иртыш» проиграл алматинскому «Кайрату» в домашнем матче 21-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 4 августа, и завершилась со счетом 0:2.
Вперед «Кайрат» вышел на 20-й минуте, когда забил полузащитник Султанбек Астанов, а второй мяч на 67-й провел хавбек Айбол Абикен, удачно вышедший на замену.
При этом большую часть матча алматинцы играли в меньшинстве. На 11-й минуте полузащитник сборной Черногории Небойша Косович получил первую желтую карточку, а на 25-й — вторую и покинул поле.
Набрав 41 очко, «Кайрат» идет вторым, уступая по дополнительным показателям «Астане», которая в эти минуты играет с «Шахтером». Предпоследнее, 11-е, место занимает «Иртыш», имеющий 17 баллов в своем активе.