«Кайрат» в меньшинстве победил «Иртыш» и догнал «Астану» в КПЛ

Игра проходила сегодня, 4 августа, и завершилась со счетом 0:2.

Вперед «Кайрат» вышел на 20-й минуте, когда забил полузащитник Султанбек Астанов, а второй мяч на 67-й провел хавбек Айбол Абикен, удачно вышедший на замену.

При этом большую часть матча алматинцы играли в меньшинстве. На 11-й минуте полузащитник сборной Черногории Небойша Косович получил первую желтую карточку, а на 25-й — вторую и покинул поле.