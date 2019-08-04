«Торпедо-БелАЗ» и «Дняпро» пробились в четвертьфинал Кубка Беларуси
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят заключительные встречи 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят заключительные встречи 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Новополоцке представитель 1-й лиги национального чемпионата «Нафтан» выигрывал у жодинского «Торпедо-БелАЗа» 1:0, но в итоге уступил со счетом 1:4. В Могилеве местный клуб «Дняпро» принимал футболистов «Слуцка» и победил — 2:1.
Позже действующий обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у еще одного клуба 1-й лиги гомельского «Локомотива», а в Мозыре «Славия» примет гостей из «Витебска».
Ранее путевки в четвертьфинал кубкового розыгрыша завоевали борисовский БАТЭ, минское и брестское «Динамо», а также «Ислочь» из Минского района.