«Торпедо-БелАЗ» и «Дняпро» пробились в четвертьфинал Кубка Беларуси

В Новополоцке представитель 1-й лиги национального чемпионата «Нафтан» выигрывал у жодинского «Торпедо-БелАЗа» 1:0, но в итоге уступил со счетом 1:4. В Могилеве местный клуб «Дняпро» принимал футболистов «Слуцка» и победил — 2:1.

Позже действующий обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у еще одного клуба 1-й лиги гомельского «Локомотива», а в Мозыре «Славия» примет гостей из «Витебска».