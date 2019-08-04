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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» после вылета из Лиги Европы проиграл аутсайдеру КПЛ

Футболисты «Тараза» обыграли «Ордабасы» в домашнем матче 21-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 4 августа, и завершилась со счетом 1:0.

Победу «Тараза» принес гол французского нападающего Сержа Ньадзи, который на седьмой минуте в одиночку прорвался с центра поля. На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — две желтые карточки за восемь минут получил сенегальский полузащитник Абдуллаи Диакате.

С 37 очками «Ордабасы» идет четвертым, а «Тараз», у которого теперь 19 баллов, поднялся с 11-го на девятое место.

Отметим, что для «Ордабасы» прошедший матч стал первым после вылета из Лиги Европы, где шымкентцы во втором раунде уступили чешскому «Млада-Болеславу» — 1:1, 2:3.

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