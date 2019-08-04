«Ордабасы» после вылета из Лиги Европы проиграл аутсайдеру КПЛ
Футболисты «Тараза» обыграли «Ордабасы» в домашнем матче 21-го тура казахстанской
Футболисты «Тараза» обыграли «Ордабасы» в домашнем матче 21-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 4 августа, и завершилась со счетом 1:0.
Победу «Тараза» принес гол французского нападающего Сержа Ньадзи, который на седьмой минуте в одиночку прорвался с центра поля. На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — две желтые карточки за восемь минут получил сенегальский полузащитник Абдуллаи Диакате.
С 37 очками «Ордабасы» идет четвертым, а «Тараз», у которого теперь 19 баллов, поднялся с 11-го на девятое место.
Отметим, что для «Ордабасы» прошедший матч стал первым после вылета из Лиги Европы, где шымкентцы во втором раунде уступили чешскому «Млада-Болеславу» — 1:1, 2:3.