«Ордабасы» после вылета из Лиги Европы проиграл аутсайдеру КПЛ

Игра проходила сегодня, 4 августа, и завершилась со счетом 1:0.

Победу «Тараза» принес гол французского нападающего Сержа Ньадзи, который на седьмой минуте в одиночку прорвался с центра поля. На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — две желтые карточки за восемь минут получил сенегальский полузащитник Абдуллаи Диакате.

С 37 очками «Ордабасы» идет четвертым, а «Тараз», у которого теперь 19 баллов, поднялся с 11-го на девятое место.