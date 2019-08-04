«Астана» в третий раз подряд проиграла «Шахтеру» и лишилась лидерства в КПЛ

Игра проходила сегодня, 4 августа, и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол «Шахтер» забил на 42-й минуте, а его автором стал хорватский форвард Иван Пешич.

Для «Шахтера» эта победа стала третьей подряд в очных матчах с «Астаной», которую они обыгрывали в мае этого года и в октябре прошлого.