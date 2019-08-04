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19:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» в третий раз подряд проиграла «Шахтеру» и лишилась лидерства в КПЛ

Карагандинский «Шахтер» победил «Астану» в домашнем матче 21-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 4 августа, и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол «Шахтер» забил на 42-й минуте, а его автором стал хорватский форвард Иван Пешич.

Для «Шахтера» эта победа стала третьей подряд в очных матчах с «Астаной», которую они обыгрывали в мае этого года и в октябре прошлого.

Набрав 41 очко, «Астана» идет на втором месте, уступая «Тоболу» один балл и опережая «Кайрат» по дополнительным показателям. Седьмую строчку с 30 очками занимает «Шахтер».

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