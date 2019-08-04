«Тобол» впервые победил после отставки Газзаева и вышел в лидеры КПЛ

Игра прошла сегодня, 4 августа, на стадионе «Мунайшы» и завершилась со счетом 0:1.

Победу «Тоболу» принес гол ивуарийского форварда Сенина Себаи, который забил на 38-й минуте. Для африканца этот мяч стал четвертым в КПЛ.

Во втором тайме «Тобол» мог увеличить счет, но вратарь «Атырау» Антун Маркович справился сначала с ударом Бауыржана Турысбека с пенальти, а затем и с добиванием Себаи.

Для «Тобола» эта победа стала первой с 30 июня и первой после отставки главного тренера Владимира Газзаева, которого заменил Нурбол Жумаскалиев. Костанайцы, у которых теперь 42 очка, вернулись на первое место в КПЛ, опережая «Астану» и «Кайрат» на один балл.