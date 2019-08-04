«Тобол» впервые победил после отставки Газзаева и вышел в лидеры КПЛ
Футболисты «Атырау» проиграли «Тоболу» в домашнем матче 21-го тура казахстанской
Футболисты «Атырау» проиграли «Тоболу» в домашнем матче 21-го тура казахстанской
Игра прошла сегодня, 4 августа, на стадионе «Мунайшы» и завершилась со счетом 0:1.
Победу «Тоболу» принес гол ивуарийского форварда Сенина Себаи, который забил на 38-й минуте. Для африканца этот мяч стал четвертым в КПЛ.
Во втором тайме «Тобол» мог увеличить счет, но вратарь «Атырау» Антун Маркович справился сначала с ударом Бауыржана Турысбека с пенальти, а затем и с добиванием Себаи.
Для «Тобола» эта победа стала первой с 30 июня и первой после отставки главного тренера Владимира Газзаева, которого заменил Нурбол Жумаскалиев. Костанайцы, у которых теперь 42 очка, вернулись на первое место в КПЛ, опережая «Астану» и «Кайрат» на один балл.
В свою очередь «Атырау», который до встречи с «Тоболом», выиграл два матча подряд, имеет в своем активе 18 очков и идет на десятом месте — по итогам сезона команда с этой позиции играет стыковой матч с бронзовым призером первой лиги.