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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов

«Интер» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче Международного кубка чемпионов.

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Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Серию пенальти лучше исполнили игроки нерадзурри. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл полузащитник «шпор» Лукас Моура. Результативную передачу бразильцу отдал Эрик Ламела. Нерадзурри отыгрались на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Стефано Сенси. Ассист на свой счёт записал Себастьяно Эспозито.

Серию пенальти «Интер» выиграл со счётом 4:3. У «Тоттенхэма» свои удары не реализовали Кристиан Эриксен и Оливер Скипп. У миланского клуба пенальти не забил Георге Пушкаш, интерес к которому проявляли московские ЦСКА и «Спартак».

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