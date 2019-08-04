«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов

Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Серию пенальти лучше исполнили игроки нерадзурри. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл полузащитник «шпор» Лукас Моура. Результативную передачу бразильцу отдал Эрик Ламела. Нерадзурри отыгрались на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Стефано Сенси. Ассист на свой счёт записал Себастьяно Эспозито.