Зинченко — обладатель Суперкубка Англии! Он сделал первый гол и забил в серии пенальти
Еще один кубок у Пепа Гвардиолы!
Еще один кубок у Пепа Гвардиолы!
«Ман Сити» и «Ливерпуль», два хедлайнера английского футбола, разыграли первый трофей нового сезона — Суперкубок. В предыдущем сезоне команда Хосепа Гвардиолы сделала
В межсезонье Пеп и Юрген, которые
Этим летом «горожане» решились на рекордную покупку, отдав за Родри из «Атлетико» (замена Фернандиньо в центр) 62,8 млн фунтов. «Ливерпуль» никого толком и не купил. В итоге команды вышли в таких составах:
Команды сразу взяли отличный темп. Несмотря на усталость после Кубка Африки, у «Ливерпуля» активничал Салах. В каждом из таймов египтянин попал в штангу. И это, конечно, создавало максимум неудобств игравшему на левом фланге Манчестера Александру Зинченко. Украинец, к слову, получил героический 11-й номер — вместо прошлогоднего 35-го. Конкретно сегодня этот номеру украсил
В самом начале у «Сити» сломался Лерой Сане — и эта новость должна была огорчить сразу два клуба. Лероя очень хочет «Бавария», и манчестерцы могут заработать на нем не меньше 150 млн. Пока заменивший его Рикардо Жезус готовился к выходу на поле, первый в карьере гол бывшей команде забил Рахим Стерлинг, с близкого расстояния затолкав мяч в ворота после скидки Зинченко и помощи Сильвы.
В начале второго тайма Стерлинг запорол два выхода один на один: в первом случае он попал в штангу, во втором — искал момент для передачи Кайлу Уокеру, пока не уткнулся в Алисона.
Между двумя этими событиями Ван Дейк попытался сравнять счет. Мяч после удара голландца попал в перекладину, от нее отлетел в линию. Именно в линию — техника это подтвердила. Но в целом «Ливерпуль» работал не на всю мощь.
Спас «красных» другой защитник — вышедший на замену Матип, замкнувший, к слову, передачу того же Ван Дейка. С такими игроками обороны нападающий «Ливерпуля» могли и передохнуть!
Сразу после этого Клопп провел тройную замену, дав поиграть
Дальше геройствовал уже сам Браво — в серии пенальти он потащил удар Вейналдума. С его оппонентом Алисоном игроки «Сити» разбирались без проблем. Четвертый удар манчестерцев исполнял Зинченко — получилось тревожно, но от рук Алисона мяч
Точку в серии поставил Жезус — 5:4! И это четвертый трофей «Сити» в календарном году. Но «Ливерпулю» некогда грустить — впереди матч за Суперкубок Европы в Стамбуле.
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1:1 (0:1) 4:5 по пенальти
Голы: Стерлинг, 12 (0:1), Матип, 77 (1:1).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк,
«Манчестер Сити»: Браво, Стоунс, Уолкер, Отаменди, Зинченко, Эрнандес, Д. Сильва (Гюндоган, 61), Де Брейне (Фоден, 89), Б. Силва, Стерлинг, Сане (Жезус, 13).