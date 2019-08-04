Зинченко — обладатель Суперкубка Англии! Он сделал первый гол и забил в серии пенальти

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«Ман Сити» и «Ливерпуль», два хедлайнера английского футбола, разыграли первый трофей нового сезона — Суперкубок. В предыдущем сезоне команда Хосепа Гвардиолы сделала хет-трик из внутренних трофеев (чемпионат и два кубка), а Юрген Клопп взял с «красными» Лигу чемпионов. В чемпионате обе команды набрали под 100 очков, и это уже показывает, насколько ожесточенной была борьба.

В межсезонье Пеп и Юрген, которые вообще-то нормально друг к другу относятся, неслабо поругались. Причиной стало высказывание Клоппа, объяснившего вялую трансферную кампанию тем, что только «ПСЖ» и Сити (ну, и еще «Барса» с «Реалом») могут потратить на трансферы 200−300 млн фунтов за одно трансферное окно. Пеп, конечно, назвал эти слова неправдой. А большие траты на старте его работы в Англии списал на необходимость омоложения.

Этим летом «горожане» решились на рекордную покупку, отдав за Родри из «Атлетико» (замена Фернандиньо в центр) 62,8 млн фунтов. «Ливерпуль» никого толком и не купил. В итоге команды вышли в таких составах:

Команды сразу взяли отличный темп. Несмотря на усталость после Кубка Африки, у «Ливерпуля» активничал Салах. В каждом из таймов египтянин попал в штангу. И это, конечно, создавало максимум неудобств игравшему на левом фланге Манчестера Александру Зинченко. Украинец, к слову, получил героический 11-й номер — вместо прошлогоднего 35-го. Конкретно сегодня этот номеру украсил ретро-форму «Сити», выпущенную к 125-летию клуба. Из важных элементов: на ней нет названий спонсоров.

В самом начале у «Сити» сломался Лерой Сане — и эта новость должна была огорчить сразу два клуба. Лероя очень хочет «Бавария», и манчестерцы могут заработать на нем не меньше 150 млн. Пока заменивший его Рикардо Жезус готовился к выходу на поле, первый в карьере гол бывшей команде забил Рахим Стерлинг, с близкого расстояния затолкав мяч в ворота после скидки Зинченко и помощи Сильвы.

В начале второго тайма Стерлинг запорол два выхода один на один: в первом случае он попал в штангу, во втором — искал момент для передачи Кайлу Уокеру, пока не уткнулся в Алисона.

Между двумя этими событиями Ван Дейк попытался сравнять счет. Мяч после удара голландца попал в перекладину, от нее отлетел в линию. Именно в линию — техника это подтвердила. Но в целом «Ливерпуль» работал не на всю мощь.

Спас «красных» другой защитник — вышедший на замену Матип, замкнувший, к слову, передачу того же Ван Дейка. С такими игроками обороны нападающий «Ливерпуля» могли и передохнуть!

Сразу после этого Клопп провел тройную замену, дав поиграть Окслейд-Чемберлену, Лаллане и Шакири. Не волнуйтесь, это абсолютно легально — в Суперкубке разрешено до шести замен. Освежив состав, «красные» понеслись атаковать. Настоящее чудо случилось на 93-й минуте, когда Салах получил свободу, попытался перекинуть Клаудио Браво, потом сыграл головой — и почти забил, но все испортило ускорение Уокера, выбившего мяч с линии!

Дальше геройствовал уже сам Браво — в серии пенальти он потащил удар Вейналдума. С его оппонентом Алисоном игроки «Сити» разбирались без проблем. Четвертый удар манчестерцев исполнял Зинченко — получилось тревожно, но от рук Алисона мяч все-таки влетел в сетку.

Точку в серии поставил Жезус — 5:4! И это четвертый трофей «Сити» в календарном году. Но «Ливерпулю» некогда грустить — впереди матч за Суперкубок Европы в Стамбуле.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1:1 (0:1) 4:5 по пенальти

Голы: Стерлинг, 12 (0:1), Матип, 77 (1:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд (Матип, 67), Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 79), Фабиньо (Кейта, 67), Вейналдум, Ориги (Лаллана, 79), Салах, Фирмино (Шакири, 79).