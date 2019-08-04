Над Неймаром все смеются. Его даже вытолкнули с командного фото «ПСЖ»
Лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе чётко дал понять, что бразильской звезде не место в клубе.
Лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе чётко дал понять, что бразильской звезде не место в клубе.
Лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе чётко дал понять, что бразильской звезде не место в клубе. Бесконечный бразильский сериал.
Уже не первое лето звезда бразильского футбола Неймара находится в центре внимания футбольной общественности. Его переход из «Барселоны» в «ПСЖ» за сумасшедшие 222 миллиона евро взорвал трансферный рынок несколько лет назад. Тогда Неймар уходил во французский чемпионат, чтобы стать лучшим игроком мира, потому что, по его мнению, в каталонском клубе он находился в тени Лионеля Месси.
Уже тогда такие высказывания многими воспринимались скептически. Хотя бразилец действительно был невероятно хорош и потенциально мог стать лучшим. Однако победы в чемпионате Франции шли вперемешку с провалами в Лиге чемпионов, а после его знаменитых симуляций и катаний по газону на чемпионате мира над Неймаром стали смеяться почти все.
Неймар решил, что хватит это терпеть и решил вернуться обратно в «Барселону», в тень Месси. И начался очередной сезон бразильского сериала. Если раньше за этим было интересно наблюдать, то сейчас всё воспринимается как комедия, а не драма.
При этом бразилец
Неймар отказался и заявил, что намерен уйти уже сейчас. Бразилец демонстративно не пожал руку спортивного директору и соотечественнику Леонардо на одной из тренировок, чем вызвал ещё большее недовольство в команде. Партнёры вовсю над ним шутят. На тренировке аргентинец Леандро Паредес изобразил симуляцию в стиле Неймара и начал кататься по газону, изображая боль. Это вызвало смех игроков «ПСЖ».
Накануне Неймар демонстративно не радовался голам своей команды в Суперкубке Франции с «Ренном». Бразилец пропускал игру
«ПСЖ» выиграл у «Ренна» со счётом 2:1. После матча состоялась традиционная церемония награждения, где
Судя по тому, что никто не порывался вернуть бразильца в кадр, Мбаппе выразил общее мнение команды. Все ждут, когда Неймар уйдёт и, вероятно, произойдёт это очень скоро. Но сможет ли талантливый нападающий хотя бы частично вернуть репутацию, большой вопрос.