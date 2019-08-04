Над Неймаром все смеются. Его даже вытолкнули с командного фото «ПСЖ»

Источник: AP 2019

Лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе чётко дал понять, что бразильской звезде не место в клубе. Бесконечный бразильский сериал.

Уже не первое лето звезда бразильского футбола Неймара находится в центре внимания футбольной общественности. Его переход из «Барселоны» в «ПСЖ» за сумасшедшие 222 миллиона евро взорвал трансферный рынок несколько лет назад. Тогда Неймар уходил во французский чемпионат, чтобы стать лучшим игроком мира, потому что, по его мнению, в каталонском клубе он находился в тени Лионеля Месси.

Уже тогда такие высказывания многими воспринимались скептически. Хотя бразилец действительно был невероятно хорош и потенциально мог стать лучшим. Однако победы в чемпионате Франции шли вперемешку с провалами в Лиге чемпионов, а после его знаменитых симуляций и катаний по газону на чемпионате мира над Неймаром стали смеяться почти все.

Неймар решил, что хватит это терпеть и решил вернуться обратно в «Барселону», в тень Месси. И начался очередной сезон бразильского сериала. Если раньше за этим было интересно наблюдать, то сейчас всё воспринимается как комедия, а не драма.

Неймар демонстративно не радовался голам «ПСЖ»

При этом бразилец по-прежнему остаётся игроком французской команды и должен отрабатывать свой многомиллионный контракт по полной. Но Неймар больше жалуется на руководство, чем тренируется. В «ПСЖ» предлагали ему пойти на мировую и остаться в клубе ещё на сезон с гарантией того, что его отпустят следующим летом.

Неймар отказался и заявил, что намерен уйти уже сейчас. Бразилец демонстративно не пожал руку спортивного директору и соотечественнику Леонардо на одной из тренировок, чем вызвал ещё большее недовольство в команде. Партнёры вовсю над ним шутят. На тренировке аргентинец Леандро Паредес изобразил симуляцию в стиле Неймара и начал кататься по газону, изображая боль. Это вызвало смех игроков «ПСЖ».

Накануне Неймар демонстративно не радовался голам своей команды в Суперкубке Франции с «Ренном». Бразилец пропускал игру из-за дисквалификации за то, что ударил болельщика в финале Кубка Франции. Камера пыталась выхватить эмоции Неймара после голов его команды, но после победного мяча Анхеля Ди Марии бразилец просто копался в телефоне.

Мбаппе поставил точку

«ПСЖ» выиграл у «Ренна» со счётом 2:1. После матча состоялась традиционная церемония награждения, где команда-победитель делает групповую фотографию. Лучший бомбардир «ПСЖ» в прошлом сезоне Килиан Мбаппе просто вытолкнул Неймара из кадра, не дав тому порадоваться вместе с остальной командой. Причём выглядело это весьма серьёзно.