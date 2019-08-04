Григорчук сделал заявление после поражения «Астаны» от «Шахтера»

«Мы недовольны тем, что потеряли очки в Караганде. Но нам нельзя сейчас думать и говорить в негативных тонах, потому что мы понимаем, что у нас сейчас плотнейший график. Нам нужно быть спокойными и уверенными в себе, анализировать ошибки и двигаться дальше», — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».