Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
Уфа
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
ЦСКА
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Армавир
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Арсенал Т
01
Футбол. Премьер-лига
3.08
Зенит
Краснодар
11
Футбол. Премьер-лига
5.08
Ахмат
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
20:01 (мск), источник: Vesti.kz

Григорчук сделал заявление после поражения «Астаны» от «Шахтера»

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук призвал команду сохранять спокойствие после минимального поражения от «Шахтера».

Наверх

Исход игры 21-го тура КПЛ в Караганде решил гол хорватского нападающего Ивана Пешича на 42-й минуте.

«Мы недовольны тем, что потеряли очки в Караганде. Но нам нельзя сейчас думать и говорить в негативных тонах, потому что мы понимаем, что у нас сейчас плотнейший график. Нам нужно быть спокойными и уверенными в себе, анализировать ошибки и двигаться дальше», — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

Отметим, что «Астана» c 41 очком идет второй, уступая один балл «Тоболу» и опережая «Кайрат» по разнице мячей. Седьмое место с 30 очками занимает «Шахтер».

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Боксеры-супертяжеловесы выдали бой с рекордным количеством ударов
Футбольное чудо от Фернандеса и Чалова. ЦСКА выиграл в Казани
Зинченко забил в серии пенальти и выиграл Суперкубок Англии
Хэмилтон оказался хитрее. Итоги Гран-при Венгрии
Над Неймаром все смеются. Его вытолкнули с командного фото «ПСЖ»
«Арсенал» победил без лидеров. «Тамбов» провел худший матч
«Сочи» принимает «Уфу» в матче РПЛ (трансляция)
Скаут «Манчестер Юнайтед» оценил игру нападающего ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь