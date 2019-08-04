Григорчук сделал заявление после поражения «Астаны» от «Шахтера»
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук призвал команду сохранять спокойствие после минимального поражения от «Шахтера».
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук призвал команду сохранять спокойствие после минимального поражения от «Шахтера».
Исход игры 21-го тура КПЛ в Караганде решил гол хорватского нападающего Ивана Пешича на 42-й минуте.
«Мы недовольны тем, что потеряли очки в Караганде. Но нам нельзя сейчас думать и говорить в негативных тонах, потому что мы понимаем, что у нас сейчас плотнейший график. Нам нужно быть спокойными и уверенными в себе, анализировать ошибки и двигаться дальше», — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».
Отметим, что «Астана» c 41 очком идет второй, уступая один балл «Тоболу» и опережая «Кайрат» по разнице мячей. Седьмое место с 30 очками занимает «Шахтер».