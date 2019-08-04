Защитника «Ливерпуля» обыграли впервые за полтора года

Источник: AP 2019

Это произошло в игре за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», в которой мерсисайдцы уступили в серии пенальти. Пройти голландца на 88-й минуте встречи смог бразильский форвард «горожан» Габриэл Жезус, обыгравший ван Дейка в центре поля. До этого подобного с защитником «Ливерпуля» не происходило на протяжении 64 официальных матчей подряд.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В прошлом сезоне он провел за мерсисайдцев 50 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. В его активе также четыре гола в 25 матчах за сборную Нидерландов.