Вице-президент «Барсы»: Знаем, Неймар несчастлив, но пока его переход исключён

«На сегодняшний день, как уже говорил наш президент, по Неймару переговоров нет. Его трансфер сложен. Мы выступаем пассивными актёрами. Мы знаем, что он несчастлив в Париже, и эту ситуацию необходимо решать тем, кто находится в Париже. На сегодняшний день этот трансфер исключён», — приводит слова Кардонера Goal.com.