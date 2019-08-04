Текущие события
Футбол. Премьер-лига
4.08
Сочи
Уфа
00
Футбол. Премьер-лига
4.08
Рубин
ЦСКА
01
Футбол. Первый дивизион
4.08
Торпедо М
Армавир
21
Футбол. Премьер-лига
4.08
Тамбов
Арсенал Т
01
Футбол. Премьер-лига
3.08
Зенит
Краснодар
11
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
4 августа, источник: Чемпионат.com

Вице-президент «Барсы»: Знаем, Неймар несчастлив, но пока его переход исключён

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер прокомментировал информацию о возможном подписании каталонским клубом форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Наверх
Источник: Reuters

«На сегодняшний день, как уже говорил наш президент, по Неймару переговоров нет. Его трансфер сложен. Мы выступаем пассивными актёрами. Мы знаем, что он несчастлив в Париже, и эту ситуацию необходимо решать тем, кто находится в Париже. На сегодняшний день этот трансфер исключён», — приводит слова Кардонера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству «Пари Сен-Жермен» о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Отмечалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую он выступал в период с 2013 по 2017 год.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Потрясающая девушка игрока, который превзошёл Месси!
Футбольное чудо от Фернандеса и Чалова. ЦСКА выиграл в Казани
Зинченко забил в серии пенальти и выиграл Суперкубок Англии
Хэмилтон оказался хитрее. Итоги Гран-при Венгрии
Над Неймаром все смеются. Его вытолкнули с командного фото «ПСЖ»
Российские волейболистки завоевали лицензию на Олимпиаду-2020
Месси выступил, а Суарес забил. В Барселону приехал «Арсенал»
Скаут «Манчестер Юнайтед» оценил игру нападающего ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь