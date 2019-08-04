«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы

Источник: AP 2019

По данным источника, руководство английского клуба приняло решение отказаться от варианта с приобретением форварда из-за его высоких финансовых ожиданий, а также значительных требований агента игрока по комиссионным. Кроме того, аргентинец не выражал особенного желания перейти в стан манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на бельгийского нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку.