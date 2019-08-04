Текущие события
Футбол. Премьер-лига
4.08
Сочи
Уфа
00
Футбол. Премьер-лига
4.08
Рубин
ЦСКА
01
Футбол. Первый дивизион
4.08
Торпедо М
Армавир
21
Футбол. Премьер-лига
4.08
Тамбов
Арсенал Т
01
Футбол. Премьер-лига
3.08
Зенит
Краснодар
11
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
4 августа, источник: Sport24

Месси выступил перед «Камп Ноу», а Суарес забил роскошный мяч. В Барселону приехал «Арсенал»

Мэйтленд-Найлс забил самый нелепый автогол лета.

Наверх

«Барса» начала новый сезон на «Камп Ноу». Правда, матч с «Арсеналом» был товарищеским — в рамках традиционно проводимого Кубка Жоана Гампера в честь основателя «Барселоны». Зато болельщикам представили Гризманна.

Во время загрузки произошла ошибка.

А затем с речью выступил Лео Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Трудно говорить что-то после прошлого сезона. Но я ни о чем не жалею. Я повторю то же самое, что сказал тогда. Я уверен в этой команде, в этих игроках, в этом тренерском штабе, и я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все», — заявил Месси, который год назад пообещал сделать все возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов."Прошлый сезон стал для для всех немного горьким, но нельзя забывать о победе в Ла Лиге, восьмой за 11 лет. Для любого клуба это великолепно и для нашего тоже. Это большое достижение и, возможно, сегодня мы не придаем ему того значения, которого оно заслуживает, но через несколько лет мы поймем, как тяжело это было сделать.

Этот клуб всегда сражается за все, и этот год не будет исключением. У нас есть новые мечты и большое желание

Месси остался на скамейке запасных, зато в основе вышел Антуан Гризманн, который составил в атаке пару с Усманом Дембеле. Правда, Де Йонг, Ракитич и молодой Рики Пуч не обеспечили фирменный контроль в центре поля, а «Арсенал» опасно контратаковал. «Канониры» и забили первыми — отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Забил свой первый гол за «Барсу» и Гризманн. Правда, судья отменил его из-за офсайда. Во втором тайме Вальверде выпустил шесть новых игроков, по ходу второго тайма — еще четырех. Месси на поле так и не появился.

Но справились и без него — сначала защитник «Арсенала» Мэйтленд-Найлс отдал очень небрежный пас Бернду Лено. Мяч издевательски закатился в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

А на последних минутах вышедший на поле Суарес исполнил что-то из цирка Дю Солей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Натужная победа «Барселоны», которая оставляет слишком много вопросов перед Вальверде. Уже совсем скоро команда должна показать, за счет чего каталонцы собираются выполнять обещание Месси — бороться за все трофеи.

«Барселона» — «Арсенал» 2:1 (0:1)

Голы: Обамейянг, 36 (0:1), Мэйтленд-Найлс, 69 (1:1, автогол), Суарес, 90 (2:1).

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фигуристая красотка в купальнике, прервавшая финал Лиги чемпионов, стала моделью модного бренда
Самая горячая хоккейная журналистка снялась в откровенной фотосессии на тему полицейского насилия
Футбольное чудо от Фернандеса и Чалова. ЦСКА выиграл в Казани
Зинченко забил в серии пенальти и выиграл Суперкубок Англии
Хэмилтон оказался хитрее. Итоги Гран-при Венгрии
Над Неймаром все смеются. Его вытолкнули с командного фото «ПСЖ»
Российские волейболистки завоевали лицензию на Олимпиаду-2020
Скаут «Манчестер Юнайтед» оценил игру нападающего ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь