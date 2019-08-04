Месси выступил перед «Камп Ноу», а Суарес забил роскошный мяч. В Барселону приехал «Арсенал»

«Барса» начала новый сезон на «Камп Ноу». Правда, матч с «Арсеналом» был товарищеским — в рамках традиционно проводимого Кубка Жоана Гампера в честь основателя «Барселоны». Зато болельщикам представили Гризманна.

А затем с речью выступил Лео Месси.

«Трудно говорить что-то после прошлого сезона. Но я ни о чем не жалею. Я повторю то же самое, что сказал тогда. Я уверен в этой команде, в этих игроках, в этом тренерском штабе, и я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все», — заявил Месси, который год назад пообещал сделать все возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов."Прошлый сезон стал для для всех немного горьким, но нельзя забывать о победе в Ла Лиге, восьмой за 11 лет. Для любого клуба это великолепно и для нашего тоже. Это большое достижение и, возможно, сегодня мы не придаем ему того значения, которого оно заслуживает, но через несколько лет мы поймем, как тяжело это было сделать.

Этот клуб всегда сражается за все, и этот год не будет исключением. У нас есть новые мечты и большое желание

Месси остался на скамейке запасных, зато в основе вышел Антуан Гризманн, который составил в атаке пару с Усманом Дембеле. Правда, Де Йонг, Ракитич и молодой Рики Пуч не обеспечили фирменный контроль в центре поля, а «Арсенал» опасно контратаковал. «Канониры» и забили первыми — отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Забил свой первый гол за «Барсу» и Гризманн. Правда, судья отменил его из-за офсайда. Во втором тайме Вальверде выпустил шесть новых игроков, по ходу второго тайма — еще четырех. Месси на поле так и не появился.

Но справились и без него — сначала защитник «Арсенала» Мэйтленд-Найлс отдал очень небрежный пас Бернду Лено. Мяч издевательски закатился в ворота.

А на последних минутах вышедший на поле Суарес исполнил что-то из цирка Дю Солей.

Натужная победа «Барселоны», которая оставляет слишком много вопросов перед Вальверде. Уже совсем скоро команда должна показать, за счет чего каталонцы собираются выполнять обещание Месси — бороться за все трофеи.

«Барселона» — «Арсенал» 2:1 (0:1)