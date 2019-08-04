Месси выступил перед «Камп Ноу», а Суарес забил роскошный мяч. В Барселону приехал «Арсенал»

«Барса» начала новый сезон на «Камп Ноу». Правда, матч с «Арсеналом» был товарищеским — в рамках традиционно проводимого Кубка Жоана Гампера в честь основателя «Барселоны». Зато болельщикам представили Гризманна.
А затем с речью выступил Лео Месси.
«Трудно говорить
Этот клуб всегда сражается за все, и этот год не будет исключением. У нас есть новые мечты и большое желание
Месси остался на скамейке запасных, зато в основе вышел Антуан Гризманн, который составил в атаке пару с Усманом Дембеле. Правда, Де Йонг, Ракитич и молодой Рики Пуч не обеспечили фирменный контроль в центре поля, а «Арсенал» опасно контратаковал. «Канониры» и забили первыми — отличился
Забил свой первый гол за «Барсу» и Гризманн. Правда, судья отменил его
Но справились и без него — сначала защитник «Арсенала»
А на последних минутах вышедший на поле Суарес исполнил
Натужная победа «Барселоны», которая оставляет слишком много вопросов перед Вальверде. Уже совсем скоро команда должна показать, за счет чего каталонцы собираются выполнять обещание Месси — бороться за все трофеи.
«Барселона» — «Арсенал» 2:1 (0:1)
Голы: Обамейянг, 36 (0:1),