«Шотландская задница Робертсона располагалась глубже, чем надо». Клопп хорош даже после поражений
Очередное
Очередное
Сегодня «Манчестер Сити» взял первый трофей английского сезона. Для этого команда Гвардиолы отбегала 90 минут против «Ливерпуля» в Суперкубке, а потом еще и пенальти пробивала. Парни Клоппа были ничем не хуже «МС», во втором тайме вообще возили соперника по травке «Уэмбли».
Но «Ливерпуль» смог только сравнять счет — это сделал Матип. А вот Вейналдум промазал пенальти в серии 11-метровых — игроки «Сити» забили все пять. Короче, «Ливерпуль» не взял трофей — тут целый текст о рубке в Лондоне.
«Ливерпуль» снова сыграл круто, но снова не смог справиться с «Сити». По крайней мере, в трофейном смысле. История знакомая — но Юрген Клопп не парится. Даже после поражений он предельно позитивен. Немец выдал привычно мощный спич.
«Сегодня игра была важнее результата. Ну и ничья — меньшее из того, что мы заслужили. Парни играли шикарно,
Тут с Клоппом невозможно не согласиться. Собственно, «Ливерпуль» не проиграл «Сити» — на поле ничья. Пенальти — особая история. Но чисто по голевым моментам и внушительности игры лучше сегодня были «красные».
Главная цитата интервью.
«Ман Сити» очень хорошо использует длинные передачи. В том числе Браво отлично их исполняет. Дважды после лонгболов я был уверен, что надо фиксировать офсайд… Но это просто шотландская задница Робертсона располагалась глубже, чем надо!.
Очевидно, что тут нет жесткой критики и тем более хамства. В этом весь Клопп, и такие у него отношения с игроками. Наверняка в «Ливерпуле» уже всей командой смеются над словами Клоппа и стебут Робертсона. Без топовой атмосферы Лигу чемпионов не выигрывают.
Робертсон перешел в «Ливерпуль» летом 2017-го из «Халл Сити». С тех пор шотландец — номер один на левом фланге обороны.
Между прочим, Эндрю поиграл под руководством… Леонида Слуцкого. Именно российский коуч два года назад тренировал «Халл». И настоял на продаже Робертсона — не потому что не ценил. Наоборот — Слуцкий хотел, чтобы клуб получил деньги за своего лучшего игрока. А так бы Робертсон ушел через год как свободный агент.
В 2017-м «Ливерпуль» заплатил за защитника всего лишь 9 миллионов евро. Сейчас трансферная цена Робертсона — 60 млн. Неплохой такой прогресс.
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1:1 (0:1) 4:5 по пенальти.
Голы: Стерлинг, 12 (0:1), Матип, 77 (1:1).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк,
«Манчестер Сити»: Браво, Стоунс, Уолкер, Отаменди, Зинченко, Эрнандес, Д. Сильва (Гюндоган, 61), Де Брейне (Фоден, 89), Б. Силва, Стерлинг, Сане (Жезус, 13).