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00:43 (мск), источник: Sport24

«Шотландская задница Робертсона располагалась глубже, чем надо». Клопп хорош даже после поражений

Очередное топ-интервью.

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Сегодня «Манчестер Сити» взял первый трофей английского сезона. Для этого команда Гвардиолы отбегала 90 минут против «Ливерпуля» в Суперкубке, а потом еще и пенальти пробивала. Парни Клоппа были ничем не хуже «МС», во втором тайме вообще возили соперника по травке «Уэмбли».

Но «Ливерпуль» смог только сравнять счет — это сделал Матип. А вот Вейналдум промазал пенальти в серии 11-метровых — игроки «Сити» забили все пять. Короче, «Ливерпуль» не взял трофей — тут целый текст о рубке в Лондоне.

«Ливерпуль» снова сыграл круто, но снова не смог справиться с «Сити». По крайней мере, в трофейном смысле. История знакомая — но Юрген Клопп не парится. Даже после поражений он предельно позитивен. Немец выдал привычно мощный спич.

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«Парни играли шикарно».

«Сегодня игра была важнее результата. Ну и ничья — меньшее из того, что мы заслужили. Парни играли шикарно, по-моему. Да, на первый тайм можно было настроиться и получше… Но во втором “Ливерпуль” показал классный футбол. Мы доказали, что по-прежнему здесь — на топ-уровне, даже в начале сезона».

Тут с Клоппом невозможно не согласиться. Собственно, «Ливерпуль» не проиграл «Сити» — на поле ничья. Пенальти — особая история. Но чисто по голевым моментам и внушительности игры лучше сегодня были «красные».

«Дважды после лонгболов я думал, что офсайд, но задница Робертсона…».

Главная цитата интервью.

«Ман Сити» очень хорошо использует длинные передачи. В том числе Браво отлично их исполняет. Дважды после лонгболов я был уверен, что надо фиксировать офсайд… Но это просто шотландская задница Робертсона располагалась глубже, чем надо!.

Очевидно, что тут нет жесткой критики и тем более хамства. В этом весь Клопп, и такие у него отношения с игроками. Наверняка в «Ливерпуле» уже всей командой смеются над словами Клоппа и стебут Робертсона. Без топовой атмосферы Лигу чемпионов не выигрывают.

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Робертсон перешел в «Ливерпуль» летом 2017-го из «Халл Сити». С тех пор шотландец — номер один на левом фланге обороны.

Между прочим, Эндрю поиграл под руководством… Леонида Слуцкого. Именно российский коуч два года назад тренировал «Халл». И настоял на продаже Робертсона — не потому что не ценил. Наоборот — Слуцкий хотел, чтобы клуб получил деньги за своего лучшего игрока. А так бы Робертсон ушел через год как свободный агент.

В 2017-м «Ливерпуль» заплатил за защитника всего лишь 9 миллионов евро. Сейчас трансферная цена Робертсона — 60 млн. Неплохой такой прогресс.

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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1:1 (0:1) 4:5 по пенальти.

Голы: Стерлинг, 12 (0:1), Матип, 77 (1:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд (Матип, 67), Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 79), Фабиньо (Кейта, 67), Вейналдум, Ориги (Лаллана, 79), Салах, Фирмино (Шакири, 79).

«Манчестер Сити»: Браво, Стоунс, Уолкер, Отаменди, Зинченко, Эрнандес, Д. Сильва (Гюндоган, 61), Де Брейне (Фоден, 89), Б. Силва, Стерлинг, Сане (Жезус, 13).

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