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01:02 (мск), источник: ТАСС

«Бенфика» разгромила «Спортинг» и в восьмой раз выиграла Суперкубок Португалии по футболу

ТАСС, 5 августа. Футболисты «Бенфики» со счетом 5:0 обыграли «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии. Встреча прошла в Фару на стадионе «Алгарве» в присутствии 28636 зрителей.

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Голы в матче забили Рафаэль Силва (40-я минута), Пицци (60, 75), Алекс Гримальдо (64) и Чикиньо (90+1). На 89-й минуте главный арбитр встречи Нуну Алмейда за вторую желтую карточку удалил полузащитника «Спортинга» Идриссу Думбия, ранее выступавшего за грозненский «Ахмат».

Суперкубок Португалии был учрежден в 1979 году, ранее он назывался Кубок Империи. «Бенфика» играла в матче за Суперкубок на правах чемпиона страны, «Спортинг» стал участником матча, выиграв Кубок Португалии.

В предыдущий раз в матче за Суперкубок «Бенфика» побеждала «Спортинг» со счетом 5:0 в 1964 году. Всего команды в рамках Суперкубка страны встречались шесть раз, «Бенфика» одержала две победы, «Спортинг» выиграл четыре раза. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит «Порту», который побеждал 21 раз. На счету «Спортинга» восемь побед в Суперкубке страны.

В следующем матче 10 августа «Бенфика» сыграет с «Пасуш де Феррейра» в рамках первого тура чемпионата Португалии, «Спортинг» днем позднее встретится с «Маритиму».

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