«Бенфика» разгромила «Спортинг» и в восьмой раз выиграла Суперкубок Португалии по футболу

Суперкубок Португалии был учрежден в 1979 году, ранее он назывался Кубок Империи. «Бенфика» играла в матче за Суперкубок на правах чемпиона страны, «Спортинг» стал участником матча, выиграв Кубок Португалии.

В предыдущий раз в матче за Суперкубок «Бенфика» побеждала «Спортинг» со счетом 5:0 в 1964 году. Всего команды в рамках Суперкубка страны встречались шесть раз, «Бенфика» одержала две победы, «Спортинг» выиграл четыре раза. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит «Порту», который побеждал 21 раз. На счету «Спортинга» восемь побед в Суперкубке страны.