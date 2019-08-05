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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Миньоле перешёл из «Ливерпуля» в «Брюгге»

Бельгийский голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле перешёл в «Брюгге».

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31-летний вратарь подписал с бельгийцами 5-летний контракт.

«Брюгге» — соперник киевского «Динамо» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Напомним, Миньоле с 2006 по 2010 год выступал на родине за «Сент-Трюйден», а 17 июня 2010 года подписал 5-летний контракт с английским «Сандерлендом». Через три года Миньоле перешёл в «Ливерпуль», в составе которого провёл шесть лет и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. В прошедшем сезоне бельгиец не сыграл ни одного матча в АПЛ, но оставался важным членом коллектива, входя в совет игроков при немецком тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

В 2018 году Миньоле стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2018 в России.

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