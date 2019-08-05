Миньоле перешёл из «Ливерпуля» в «Брюгге»

Напомним, Миньоле с 2006 по 2010 год выступал на родине за «Сент-Трюйден», а 17 июня 2010 года подписал 5-летний контракт с английским «Сандерлендом». Через три года Миньоле перешёл в «Ливерпуль», в составе которого провёл шесть лет и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. В прошедшем сезоне бельгиец не сыграл ни одного матча в АПЛ, но оставался важным членом коллектива, входя в совет игроков при немецком тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.