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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду рассказал, кем бы стал, если бы не футбол

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что стал бы актёром, если бы у него не получилась карьера футболиста.

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«Если бы я не стал футболистом, то был бы актёром или моделью. Даже не знаю. Скорее всего, актером, хотя точно не знаю, есть ли у меня талант. Но всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего. Любимых фильмов много, но больше всего мне нравится документальное кино. Наверное, любимый — это “Молчание ягнят”. Мне нравится драма», — приводит слова Роналду Globo Esporte со ссылкой на YouTube-канал Soccer.com.

Напомним, в «Ювентус» Роналду перешёл минувшим летом из «Реала». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. Он стал самым дорогим приобретением в истории туринского клуба. Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

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