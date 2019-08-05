Роналду рассказал, кем бы стал, если бы не футбол

«Если бы я не стал футболистом, то был бы актёром или моделью. Даже не знаю. Скорее всего, актером, хотя точно не знаю, есть ли у меня талант. Но всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего. Любимых фильмов много, но больше всего мне нравится документальное кино. Наверное, любимый — это “Молчание ягнят”. Мне нравится драма», — приводит слова Роналду Globo Esporte со ссылкой на YouTube-канал Soccer.com.