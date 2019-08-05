Алли пропустит старт сезона из-за травмы

«Не верю, что Деле успеет восстановиться к старту сезона. Думаю, он повредил ту же область, что и прежде. Мы взволнованы этим. Ему только 23 года, а он перенес уже так много похожих травм. Ему нужно уделять больше внимания своему организму. Надеемся, что через несколько недель он будет в строю», — заявил наставник «шпор» Маурисио Почетино.