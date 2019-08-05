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11:42 (мск), источник: Газета.Ру

Алли пропустит старт сезона из-за травмы

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли пропустит старт Английской премьер-лиги из-за повреждения, передает The Guardian.

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Источник: Reuters

«Не верю, что Деле успеет восстановиться к старту сезона. Думаю, он повредил ту же область, что и прежде. Мы взволнованы этим. Ему только 23 года, а он перенес уже так много похожих травм. Ему нужно уделять больше внимания своему организму. Надеемся, что через несколько недель он будет в строю», — заявил наставник «шпор» Маурисио Почетино.

Стоит отметить, что спортсмен уже пропускал более месяца из-за повреждения в предыдущем сезоне. Тогда полузащитник растянул мышцы бедра, ввиду чего не мог помочь лондонцам с января по март 2019 года.

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