Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов усилился игроком сборной Колумбии
Полузащитник сборной Колумбии Матеус Урибе перешел из «Америки» в «Порту», сообщает официальный сайт мексиканского клуба.
Полузащитник сборной Колумбии Матеус Урибе перешел из «Америки» в «Порту», сообщает официальный сайт мексиканского клуба.
По информации СМИ, португальцы заплатили за хавбека порядка €9 млн. Стоит отметить, что, несмотря на достаточный опыт игры на высоком уровне в профессиональном футболе, 28-летний спортсмен впервые будет выступать в европейском клубе.
Важно, что «Порту» стал соперником «Краснодара» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 7 августа в России, ответная — 13 августа на арене «драконов».
Ранее сообщалось, что мастер спорта международного класса, российская фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлениями от посещения матча четвертого тура Российской