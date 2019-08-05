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12:19 (мск), источник: Газета.Ру

Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов усилился игроком сборной Колумбии

Полузащитник сборной Колумбии Матеус Урибе перешел из «Америки» в «Порту», сообщает официальный сайт мексиканского клуба.

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По информации СМИ, португальцы заплатили за хавбека порядка €9 млн. Стоит отметить, что, несмотря на достаточный опыт игры на высоком уровне в профессиональном футболе, 28-летний спортсмен впервые будет выступать в европейском клубе.

Важно, что «Порту» стал соперником «Краснодара» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 7 августа в России, ответная — 13 августа на арене «драконов».

Ранее сообщалось, что мастер спорта международного класса, российская фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлениями от посещения матча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

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