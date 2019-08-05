Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов усилился игроком сборной Колумбии

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По информации СМИ, португальцы заплатили за хавбека порядка €9 млн. Стоит отметить, что, несмотря на достаточный опыт игры на высоком уровне в профессиональном футболе, 28-летний спортсмен впервые будет выступать в европейском клубе.

Важно, что «Порту» стал соперником «Краснодара» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 7 августа в России, ответная — 13 августа на арене «драконов».