Лидер «Астаны» Томасов получил предложение от турецкого клуба

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Как сообщает Sportske jutarnji, 31-летний хорват получил предложение от одного из турецких клубов, которое «не оставило футболиста равнодушным».

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Не исключено, что трансфер может быть оформлен до конца лета.

По информации Yeniakit.com.tr, с предложением на Томасова вышел клуб «Касымпаша», который в минувшем сезоне занял 14-е место в Суперлиге Турции. Финансовые детали не уточняются.

За столичный клуб Томасов выступает с 2017 года. Контракт хорвата с «Астаной» рассчитан до декабря 2019 года.