Лидер «Астаны» Томасов получил предложение от турецкого клуба
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов может продолжить карьеру в Турции.
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Sportske jutarnji, 31-летний хорват получил предложение от одного из турецких клубов, которое «не оставило футболиста равнодушным».
Не исключено, что трансфер может быть оформлен до конца лета.
По информации Yeniakit.com.tr, с предложением на Томасова вышел клуб «Касымпаша», который в минувшем сезоне занял 14-е место в Суперлиге Турции. Финансовые детали не уточняются.
За столичный клуб Томасов выступает с 2017 года. Контракт хорвата с «Астаной» рассчитан до декабря 2019 года.
Ранее в чемпионат Турции перебрался другой лидер «Астаны» — защитник Марин Аничич подписал двухлетний контракт с «Коньяспором» с возможностью продления на еще один сезон.