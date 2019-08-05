Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
4.08
Тамбов
Арсенал Т
01
Футбол. Первый дивизион
4.08
Торпедо М
Армавир
21
Футбол. Премьер-лига
4.08
Рубин
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига
4.08
Сочи
Уфа
00
Футбол. Еврокубки
6.08
Арарат-Армения
Сабуртало
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
11:56 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Астаны» Томасов получил предложение от турецкого клуба

Полузащитник «Астаны» Марин Томасов может продолжить карьеру в Турции.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает Sportske jutarnji, 31-летний хорват получил предложение от одного из турецких клубов, которое «не оставило футболиста равнодушным».

Читайте также
Томасов вышел на второе место в списке бомбардиров «Астаны» в еврокубках

Не исключено, что трансфер может быть оформлен до конца лета.

По информации Yeniakit.com.tr, с предложением на Томасова вышел клуб «Касымпаша», который в минувшем сезоне занял 14-е место в Суперлиге Турции. Финансовые детали не уточняются.

За столичный клуб Томасов выступает с 2017 года. Контракт хорвата с «Астаной» рассчитан до декабря 2019 года.

Ранее в чемпионат Турции перебрался другой лидер «Астаны» — защитник Марин Аничич подписал двухлетний контракт с «Коньяспором» с возможностью продления на еще один сезон.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Исторические награды". Юношеская сборная Казахстана по ММА успешно выступила на ЧМ в Италии
Роналду рассказал, кем бы стал, если бы не футбол
Красно-белая революция. Почему и как изменился «Спартак»
Определились возможные соперники «Краснодара» в плей-офф ЛЧ
Российская биатлонистка решила возобновить спортивную карьеру
Помогла фортуна. Волейболистки России выиграли лицензию на ОИ
Марез не сыграл в Суперкубке Англии из-за страха допинг-теста
Черчесов надеется, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь