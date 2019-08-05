Домашний разгром, бунт болельщиков и перезагрузка команды. Как Меркель начал новый сезон в Голландии

Источник: AP 2019

На старте предсезонной подготовки возникли слухи о возможном уходе Меркеля из «Хераклеса», к нему был предметный интерес от казахстанских команд, но в итоге Алекс остался. Наставник голландской команды Франк Вормут не мог потерять третьего центрального полузащитника за одно лето, учитывая уход Адриана Далмау и Лерина Дуарте. Таким образом, Алекс стал одним из самых опытных игроков в команде, в предсезонке Вормут даже назначал его капитаном. При этом «Хераклес» также лишился ключевых игроков в атаке. По сравнению с прошлым сезоном стартовый состав команды изменился более чем на 50 процентов.

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«Хераклес» достаточно скромный клуб даже по голландским меркам, поэтому на смену ушедшим хавбекам в клуб пришли молодые голландцы, а также игроки, знакомые Вормуту по немецкому футболу из второй и третьей Бундеслиги. «Хераклес» провел сборы на высоком уровне, одержав множество побед, включая викторию над «Байером» (4:3).

Тем удивительнее разгромное поражение «Хераклеса» в первом туре чемпионата Голландии от «Херенвена» (0:4). Команда Вормута сыграла слабый матч как в атаке, так и в обороне. Соперник расправился с командой Меркеля в стартовые 30 минут, забив три мяча.

Казахстанец был лучшим среди полузащитников «Хераклеса», заработав оценку 6,5 от Whoscored. Алекс отдал 80 передач за матч (больше сделал только крайний защитник Навахо Бэкборд — 83) и совершил 93 касания мяча (третий показатель в команде).

Матч, состоявший из комичных ошибок обороны «Хераклеса», был дополнен забавным эпизодом с участием болельщиков клуба, которые выбросили на поле курицу в знак протеста в связи с переименованием стадиона.

«Это неожиданное поражение для нас, потому что мы хорошо подготовились. Но мы должны посмотреть на себя, а не на противника. Этот результат заключается в нашей игре», — сказал капитан «Хераклеса» Дарио ван ден Бюйс.

Отметим, что в следующем туре чемпионата Голландии команда Меркеля 11 августа сыграет в гостях с «Фортуной».