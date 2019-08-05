Подарок от чемпиона и южные разборки. Обзор 21-го тура КПЛ

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В прежние сезоны «Астана» не позволяла себе терять очки во встречах с середняками, разве что за редким исключением. Причем поражение от «Шахтера» стало для нее шестым, тогда как в прошлом году она за весь чемпионат проиграла только четыре матча. Все понимают, что в самом коллективе творится неладное, нет понимания между игроками и главным тренером, но руководство пока не торопится с оргвыводами. Посмотрим, к чему это все приведет, а пока столичный клуб опустился с первого места на второе, пропустив вперед «Тобол».

Кстати, костанайцы одержали первую победу при исполняющем обязанности главного тренера Нурболе Жумаскалиеве. Надо отдать им должное, все-таки непросто перестраиваться и биться за максимальный результат, когда по ходу сезона оптимизируют зарплатную ведомость. При этом «Тобол» мог выиграть у «Атырау» более убедительно, но Бауыржан Турысбек при счете 1:0 не реализовал пенальти. Так или иначе, его команда возглавила таблицу, что должно ее мотивировать на следующие игры. «Нефтяники» между тем расположились на десятой строчке.

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Вылет из Лиги Европы не выбил из колеи «Кайрат», переигравший в гостях «Иртыш». Алматинцы уже на 20-й минуте открыли счет усилиями Султанбека Астанова, но спустя пять минут остались в меньшинстве вследствие удаления за второе предупреждение Небойши Косовича. Но хозяева не воспользовались численным преимуществом. Более того, после перерыва пропустили второй мяч, тем самым в очередной раз не оправдав надежды своих болельщиков и опустившись на предпоследнее, 11-е место. Тем временем подопечные Алексея Шпилевского закрепились на третьей строчке, отстав от первой всего на одно очко. Как видим, у кайратовцев более чем предпочтительные шансы зацепиться за золотые медали, и упустить их они не вправе, да и сколько уже можно.

А вот «Ордабасы» после вылета из еврокубков не смог собраться на гостевой матч с «Таразом». Хотя южное дерби тем и интересно, что выиграть способна любая из сторон. В этот раз удача благоволила таразцам, забившим решающий мяч на седьмой минуте. Вдобавок перед самым перерывом они оказались в большинстве из-за удаления полузащитника гостей Абдулая Диакате. Как итог, вдесятером шымкентцы не сподобились спастись, оставшись на четвертой позиции в таблице. Таразцы в свою очередь с 11-го места поднялись на девятое.

«Кайсар» никак не обретет стабильность, то выиграет, то проиграет. Но поражения в домашнем матче от «Окжетпеса» от него не ждали. Все же в первом круге кызылординцы взяли верх над «синегорцами». Впрочем, неудача не сказалась на их турнирном положении, они сохранили за собой пятое место, правда, и кокшетаусцы выше восьмой строчки не поднялись.

«Жетысу» занес в актив вторую победу подряд, одолев на выезде «Актобе». Успех семиреченцев прогнозировался, поскольку у них более организованная команда, вопрос лишь был в том, с каким счетом (2:1) они завершат игру. В результате, талдыкорганцы застолбили за собой шестое место, а «красно-белые» потерпели 13 поражение.

Матчи 22-го тура пройдут в два дня. 10 августа встретятся «Атырау» — «Кайсар»,

«Окжетпес» — «Жетысу», а 11-го числа сыграют «Иртыш» — «Тобол», «Тараз» — «Кайрат», «Шахтер» — «Ордабасы», «Актобе» — «Астана».