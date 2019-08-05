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14:21 (мск), источник: Газета.Ру

Марез не сыграл в матче Суперкубка Англии из-за страха перед допинг-тестом

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез пропустил матч за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» из-за опасения перед допинг-тестом, передает Independent.

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Источник: Reuters

«Рияд позвонил мне после победы на Кубке африканских наций с Алжиром и сказал, что хочет вернуться в течение 10 дней и сыграть с “Ливерпулем”. Я ответил, что здорово. Но мы не знали, какие таблетки он принимал, поэтому допинг-тест для него после матча за Суперкубок был бы рискованным. Поэтому он не сыграл. Надеюсь, к следующей игре против “Вест Хэма” всё уже будет в порядке», — заявил наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

Встреча за Суперкубок Англии проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне между «голубыми» и «красными» и закончилась поражением мерсисайдцев в серии пенальти. В основное время матча голами отметились Рахим Стерлинг и Жоэль Матип.

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