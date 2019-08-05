Марез не сыграл в матче Суперкубка Англии из-за страха перед допинг-тестом
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез пропустил матч за Суперкубок Англии с «Ливерпулем»
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез пропустил матч за Суперкубок Англии с «Ливерпулем»
«Рияд позвонил мне после победы на Кубке африканских наций с Алжиром и сказал, что хочет вернуться в течение 10 дней и сыграть с “Ливерпулем”. Я ответил, что здорово. Но мы не знали, какие таблетки он принимал, поэтому
Встреча за Суперкубок Англии проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне между «голубыми» и «красными» и закончилась поражением мерсисайдцев в серии пенальти. В основное время матча голами отметились Рахим Стерлинг и Жоэль Матип.