Марез не сыграл в матче Суперкубка Англии из-за страха перед допинг-тестом

«Рияд позвонил мне после победы на Кубке африканских наций с Алжиром и сказал, что хочет вернуться в течение 10 дней и сыграть с “Ливерпулем”. Я ответил, что здорово. Но мы не знали, какие таблетки он принимал, поэтому допинг-тест для него после матча за Суперкубок был бы рискованным. Поэтому он не сыграл. Надеюсь, к следующей игре против “Вест Хэма” всё уже будет в порядке», — заявил наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.