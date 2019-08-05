Вице-президент «Монако» Петров: Клуб не планирует продавать футболиста Головина

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Головина в €25 млн. Россиянин является одним из самых дорогих футболистов «Монако».

«Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично», — сказал Петров.

По словам вице-президента, в предстоящем сезоне «Монако» должен выступить лучше, чем в прошлом, когда клуб занял в чемпионате Франции 17-е место. «В предстоящем сезоне мы должны выступить лучше. Мы обсуждали и решили, что задача — выйти в Лигу чемпионов. Постараемся», — сказал Петров.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи.