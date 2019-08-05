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14:10 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент «Монако» Петров: Клуб не планирует продавать футболиста Головина

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный клуб «Монако» не планирует продавать российского полузащитника Александра Головина, поскольку он отлично играет в составе команды. Об этом ТАСС заявил вице-президент клуба Олег Петров.

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Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Головина в €25 млн. Россиянин является одним из самых дорогих футболистов «Монако».

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«Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично», — сказал Петров.

По словам вице-президента, в предстоящем сезоне «Монако» должен выступить лучше, чем в прошлом, когда клуб занял в чемпионате Франции 17-е место. «В предстоящем сезоне мы должны выступить лучше. Мы обсуждали и решили, что задача — выйти в Лигу чемпионов. Постараемся», — сказал Петров.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи.

Петров занял пост вице-президента «Монако» 22 февраля, сменив на этой должности Вадима Васильева.

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