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14:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» догнал «Астану», или что еще нужно знать о 21-м туре КПЛ

«Астана» потерпела поражение от «Шахтера» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, чем успешно воспользовался «Кайрат», передает корреспондент Vesti.kz.

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— Алматинский клуб не только догнал северян по набранным очкам (по 41 у команд), но и сравнялся по забитым голам (38). То есть «Астана» и «Кайрат» на данный момент оказались самыми результативными участниками премьер-лиги.

— Плохи дела в атаке у «Иртыша» — всего 11 забитых мячей. В пассиве павлодарцев и больше всего поражений — 14.

— «Тобол» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей.

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— «Кайсар» не смог победить в четвертом матче подряд на своем поле — два поражения и две ничьих.

— «Шахтер» одержал третью победу подряд дома с одинаковым счетом 1:0, при этом у «Астаны» выиграл во второй раз за текущий чемпионат.

— «Окжетпес» выиграл два матча подряд с общим счетом 5:0, сохранив при этом свои ворота в неприкосновенности.

— «Иртыш» в последних трех проиграл с разницей мячей 0−7.

— В минувшем туре неудачно сыграли хозяева поля, из них четыре команды потерпели поражения — «Актобе», «Кайсар», «Иртыш» и «Атырау».

— Самая высокая посещаемость была зафиксирована на матче «Актобе» — «Жетысу» — 10 000 болельщиков.

— Список бомбардиров не претерпел изменений. Лидерство сохранил нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола — 12 голов) За ним расположились Мартон Эппель из «Кайрата» и Марин Томасов из «Астаны», у которых по десять мячей.

Матчи 22-го тура пройдут в два дня. 10 августа встретятся «Атырау» — «Кайсар»,
«Окжетпес» — «Жетысу», а 11-го числа сыграют «Иртыш» — «Тобол», «Тараз» — «Кайрат», «Шахтер» — «Ордабасы», «Актобе» — «Астана».

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