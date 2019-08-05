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14:53 (мск), источник: ТАСС

Месси пропустит предсезонный тур «Барселоны» по США из-за травмы

ТАСС, 5 августа. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси получил травму правой ноги и пропустит предсезонный тур команды по США. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что 32-летний Месси почувствовал боль в ноге во время тренировки в понедельник. После проведенного обследования было принято решение не включать его в состав на тур в США, во время которого «Барселона» проведет два матча против итальянского «Наполи».

Месси в составе «Барселоны» становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз признавался лучшим игроком мира. В составе сборной Аргентины он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года, серебро чемпионата мира — 2014 в Бразилии, летом 2019 года он стал бронзовым призером Кубка Америки.

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