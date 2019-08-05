«Перестрелка» в Шымкенте и осечка претендента на выход в КПЛ. Итоги 15-го тура первой лиги

Актаусцы не смогли в гостях справиться с командой из середины таблицы «Жетысу Б» (0:0). На 57-й минуте за второе предупреждение поле покинул игрок талдыкорганского клуба Дильшат Мусаев, но «Каспию» так и не довелось дожать игравшего в меньшинстве соперника. В итоге, семиреченцы закрепились на восьмой позиции, тогда как команда Савы Ковачевича осталась на втором месте, позволив при этом сравняться по очкам «Кызыл-Жар СК».
Петропавловцы дома не заметили сопротивление «Астаны М» (3:0). Дубль оформил Павел Кривенцев, а также на свой счет гол записал Момоду Сисей.
За призовой тройкой расположился «Акжайык», выигравший на выезде у замыкающего турнирную таблицу «Актобе-Жас» (3:1). Уральцы перед самым перерывом пропустили необязательный гол, но несмотря на это, собрались во втором тайме и довели дело до волевой победы. При этом их отставание от третьего места по-прежнему составило два пункта.
Самый результативный матч в туре был сыгран в Шымкенте между «Кыраном» и «Кайрат-Жастаром» (4:3). Что интересно, алматинцы в первом тайме «горели» 0:3, но после перерыва начали, наконец-то, реализовывать свои моменты, вот только спастись от поражения не сумели. В конечном счете гости расположились на седьмой позиции, футболисты Галымжана Тулегенова — на девятой.
Единоличный лидер чемпионата «Алтай» не без труда в гостях обыграл «Махтаарал» (1:0). Решающий мяч гости забили на 54-й минуте усилиями Алексея Шакина. Команда Сергея Тимофеева имеет в своем пассиве всего одно поражение, что делает ее основным претендентом на выход в премьер-лигу.
В других матчах тура «Шахтер-Булат» выиграл у «Академии Онтустик» (1:0), «Экибастуз» дома уступил «Байконуру» (0:1).
Матчи 16-го тура пройдут 10 августа. Встретятся «Акжайык» — «Кызыл-Жар СК», «Астана М» — «Кыран», «Кайрат-Жастар» — «Экибастуз», «Байконур» — «Шахтер-Булат», «Академия Онтустик» — «Махтаарал», «Алтай» — «Каспий», «Актобе-Жас» — «Жетысу Б».