Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
4.08
Тамбов
Арсенал Т
01
Футбол. Первый дивизион
4.08
Торпедо М
Армавир
21
Футбол. Премьер-лига
4.08
Рубин
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига
4.08
Сочи
Уфа
00
Футбол. Еврокубки
6.08
Арарат-Армения
Сабуртало
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
15:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Перестрелка» в Шымкенте и осечка претендента на выход в КПЛ. Итоги 15-го тура первой лиги

15-й тур первой казахстанской лиги оказался примечательным тем, что один из лидеров и претендентов на повышение в классе «Каспий» потерял очки, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Актаусцы не смогли в гостях справиться с командой из середины таблицы «Жетысу Б» (0:0). На 57-й минуте за второе предупреждение поле покинул игрок талдыкорганского клуба Дильшат Мусаев, но «Каспию» так и не довелось дожать игравшего в меньшинстве соперника. В итоге, семиреченцы закрепились на восьмой позиции, тогда как команда Савы Ковачевича осталась на втором месте, позволив при этом сравняться по очкам «Кызыл-Жар СК».

Во время загрузки произошла ошибка.

Петропавловцы дома не заметили сопротивление «Астаны М» (3:0). Дубль оформил Павел Кривенцев, а также на свой счет гол записал Момоду Сисей.

Во время загрузки произошла ошибка.

За призовой тройкой расположился «Акжайык», выигравший на выезде у замыкающего турнирную таблицу «Актобе-Жас» (3:1). Уральцы перед самым перерывом пропустили необязательный гол, но несмотря на это, собрались во втором тайме и довели дело до волевой победы. При этом их отставание от третьего места по-прежнему составило два пункта.

Самый результативный матч в туре был сыгран в Шымкенте между «Кыраном» и «Кайрат-Жастаром» (4:3). Что интересно, алматинцы в первом тайме «горели» 0:3, но после перерыва начали, наконец-то, реализовывать свои моменты, вот только спастись от поражения не сумели. В конечном счете гости расположились на седьмой позиции, футболисты Галымжана Тулегенова — на девятой.

Единоличный лидер чемпионата «Алтай» не без труда в гостях обыграл «Махтаарал» (1:0). Решающий мяч гости забили на 54-й минуте усилиями Алексея Шакина. Команда Сергея Тимофеева имеет в своем пассиве всего одно поражение, что делает ее основным претендентом на выход в премьер-лигу.

В других матчах тура «Шахтер-Булат» выиграл у «Академии Онтустик» (1:0), «Экибастуз» дома уступил «Байконуру» (0:1).

ВКонтакте

Матчи 16-го тура пройдут 10 августа. Встретятся «Акжайык» — «Кызыл-Жар СК», «Астана М» — «Кыран», «Кайрат-Жастар» — «Экибастуз», «Байконур» — «Шахтер-Булат», «Академия Онтустик» — «Махтаарал», «Алтай» — «Каспий», «Актобе-Жас» — «Жетысу Б».

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Скабелка прокомментировал решение Даллмэна завершить карьеру
Стал известен возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф ЛЕ
Красно-белая революция. Почему и как изменился «Спартак»
Определились возможные соперники «Краснодара» в плей-офф ЛЧ
Российская биатлонистка решила возобновить спортивную карьеру
Помогла фортуна. Волейболистки России выиграли лицензию на ОИ
«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с вратарем
Черчесов надеется, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь