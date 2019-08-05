«Перестрелка» в Шымкенте и осечка претендента на выход в КПЛ. Итоги 15-го тура первой лиги

Актаусцы не смогли в гостях справиться с командой из середины таблицы «Жетысу Б» (0:0). На 57-й минуте за второе предупреждение поле покинул игрок талдыкорганского клуба Дильшат Мусаев, но «Каспию» так и не довелось дожать игравшего в меньшинстве соперника. В итоге, семиреченцы закрепились на восьмой позиции, тогда как команда Савы Ковачевича осталась на втором месте, позволив при этом сравняться по очкам «Кызыл-Жар СК».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kD4NHUFY5-Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Петропавловцы дома не заметили сопротивление «Астаны М» (3:0). Дубль оформил Павел Кривенцев, а также на свой счет гол записал Момоду Сисей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ti2UdLMFgAM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За призовой тройкой расположился «Акжайык», выигравший на выезде у замыкающего турнирную таблицу «Актобе-Жас» (3:1). Уральцы перед самым перерывом пропустили необязательный гол, но несмотря на это, собрались во втором тайме и довели дело до волевой победы. При этом их отставание от третьего места по-прежнему составило два пункта.

Самый результативный матч в туре был сыгран в Шымкенте между «Кыраном» и «Кайрат-Жастаром» (4:3). Что интересно, алматинцы в первом тайме «горели» 0:3, но после перерыва начали, наконец-то, реализовывать свои моменты, вот только спастись от поражения не сумели. В конечном счете гости расположились на седьмой позиции, футболисты Галымжана Тулегенова — на девятой.

Единоличный лидер чемпионата «Алтай» не без труда в гостях обыграл «Махтаарал» (1:0). Решающий мяч гости забили на 54-й минуте усилиями Алексея Шакина. Команда Сергея Тимофеева имеет в своем пассиве всего одно поражение, что делает ее основным претендентом на выход в премьер-лигу.

В других матчах тура «Шахтер-Булат» выиграл у «Академии Онтустик» (1:0), «Экибастуз» дома уступил «Байконуру» (0:1).

ВКонтакте