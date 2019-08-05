Футболист Магуайр перешел из «Лестера» в МЮ за рекордные для защитников 80 млн фунтов
ТАСС, 5 августа. Защитник сборной Англии по футболу Гарри Магуайр перешел из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает
ТАСС, 5 августа. Защитник сборной Англии по футболу Гарри Магуайр перешел из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает
Соглашение с 26-летним игроком заключено на шесть лет с возможностью продления еще на один год.
По данным британских СМИ, сумма трансфера составила 80 млн фунтов, что является рекордным показателем для защитников. Обладателем предыдущего рекорда был голландец Вирджил ван Дейк, который в январе 2018 года перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов.
«Я рад подписать контракт с этим великим клубом, — сказал Магуайр. — Я провел замечательное время в “Лестере” и хотел бы поблагодарить всех в клубе, болельщиков за фантастическую поддержку на протяжении последних двух сезонов. Однако, когда “Манчестер Юнайтед” стучится в твою дверь, это невероятная возможность».
Магуайр выступал за «Лестер» с 2017 года, до этого он был игроком «Шеффилд Юнайтед», «Халла» и «Уигана».
В составе сборной Англии он в прошлом году занял четвертое место на чемпионате мира, а в этом стал бронзовым призером Лиги наций.