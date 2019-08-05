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15:41 (мск), источник: ТАСС

Футболист Магуайр перешел из «Лестера» в МЮ за рекордные для защитников 80 млн фунтов

ТАСС, 5 августа. Защитник сборной Англии по футболу Гарри Магуайр перешел из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 26-летним игроком заключено на шесть лет с возможностью продления еще на один год.

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По данным британских СМИ, сумма трансфера составила 80 млн фунтов, что является рекордным показателем для защитников. Обладателем предыдущего рекорда был голландец Вирджил ван Дейк, который в январе 2018 года перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов.

«Я рад подписать контракт с этим великим клубом, — сказал Магуайр. — Я провел замечательное время в “Лестере” и хотел бы поблагодарить всех в клубе, болельщиков за фантастическую поддержку на протяжении последних двух сезонов. Однако, когда “Манчестер Юнайтед” стучится в твою дверь, это невероятная возможность».

Магуайр выступал за «Лестер» с 2017 года, до этого он был игроком «Шеффилд Юнайтед», «Халла» и «Уигана».

В составе сборной Англии он в прошлом году занял четвертое место на чемпионате мира, а в этом стал бронзовым призером Лиги наций.

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