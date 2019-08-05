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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль экс-игрока «Кайрата» помог его клубу крупно победить в чемпионате

«Бэйцзин Энтерпрайзес», за который выступает экс-футболист «Кайрата» Жерар Гоу, переиграл в гостях «Шицзячжуан» в рамках 20-го тура первой китайской лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч завершился со счетом 5:0. У победителей по дублю оформили Хуан Луис Анангоно (12, 26) и Гоу (38, 58), а также отличился Ван Хайтао (64).

Благодаря этому «Бэйцзин Энтерпрайзес» с 32 очками закрепился на пятом месте из 16-ти, «Шицзячжуан» с аналогичным количеством баллов расположился на шестой строчке.

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В свою очередь 30-летний Гоу довел счет своих забитых мячей до 16, тем самым сохранив единоличное лидерство в споре лучших бомбардиров лиги.

Отметим, что ивуариец выступал за «Кайрат» с июня 2014 по ноябрь 2017 года. В 102 матчах казахстанского чемпионата забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Также по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ (2015/22 мяча, 2016/22, 2017/24), серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.

До «Кайрата» Гоу выступал за российский «Краснодар», турецкие «Кайсери Эрджиесспор» и «Денизлиспор», швейцарский «Ксамакс», марокканский «Хассани Агадир» и родной «ЖК Абиджан». Также он играл за молодежную сборную своей страны.

В прошлом году Гоу заявлял о своем желании выступать за сборную Казахстана. Его контракт с «Бэйцзин Энтерпрайзес», в который он перешел в феврале 2018-го, истекает в конце нынешнего года.

Руслан Ошуров  .

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