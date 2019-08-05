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16:21 (мск), источник: Газета.Ру

«Кальяри» подтвердил переход Наингголана

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан продолжит карьеру в «Кальяри», сообщает официальный сайт красно-синих.

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Игрок будет выступать за «островитян» в течение одного сезоне на правах аренды. Стоит отметить, что для бельгийца это не новый клуб — он уже защищал цвета «сардинийцев» с 2010 по 2014 год.

По информации СМИ, одной из причин переезда футболиста стала болезнь его жены. Супруга спортсмена страдает от рака и хочет находиться на родине в Сардинии.

В предыдущем сезоне Наингголан провел за «Интер» 37 матчей и забил шесть мячей.

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