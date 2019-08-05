«Кальяри» подтвердил переход Наингголана
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан продолжит карьеру в «Кальяри», сообщает официальный сайт
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан продолжит карьеру в «Кальяри», сообщает официальный сайт
Игрок будет выступать за «островитян» в течение одного сезоне на правах аренды. Стоит отметить, что для бельгийца это не новый клуб — он уже защищал цвета «сардинийцев» с 2010 по 2014 год.
По информации СМИ, одной из причин переезда футболиста стала болезнь его жены. Супруга спортсмена страдает от рака и хочет находиться на родине в Сардинии.
В предыдущем сезоне Наингголан провел за «Интер» 37 матчей и забил шесть мячей.