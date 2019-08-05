«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с вратарем Адрианом
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с испанским вратарем Адрианом.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с испанским вратарем Адрианом.
Детали соглашения с 32-летним футболистом не сообщаются. Адриан пополнил состав «Ливерпуля» на правах свободного агента.
Адриан — воспитанник испанского «Бетиса». В 2013 году голкипер подписал контракт с лондонским «Вест Хэмом», за который в общей сложности провел 150 матчей и отыграл 43 из них на ноль.