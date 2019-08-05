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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с вратарем Адрианом

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с испанским вратарем Адрианом.

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Детали соглашения с 32-летним футболистом не сообщаются. Адриан пополнил состав «Ливерпуля» на правах свободного агента.

Адриан — воспитанник испанского «Бетиса». В 2013 году голкипер подписал контракт с лондонским «Вест Хэмом», за который в общей сложности провел 150 матчей и отыграл 43 из них на ноль.

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