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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

Тотальное невезение. Безголевая серия форварда сборной Казахстана из «Тобола» достигла семи матчей

Последний месяц «Тобол» испытывает разного рода трудности, включая вылет из Лиги Европы и резкие изменения внутри системы клуба. Определенный кризис коснулся и футболистов, в частности Бауыржана Турысбека. Нападающий сборной Казахстана никак не может забить в чемпионате страны, последний раз он отличался в середине июня. Корреспондент Vesti.kz проанализировал игру 27-летнего форварда сквозь призму некоторых статистических данных.

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Не забивает Турысбек уже 434 минуты, то есть семь матчей подряд. Кроме того, сюда можно прибавить две игры в квалификации Лиги Европы против «Женесса», где ему также не удавалось поразить ворота.

Казахстанский нападающий отлично стартовал в чемпионате, забив по голу «Иртышу» и «Таразу», потом наступила пауза — игрок пропустил несколько матчей, чаще выходил на замену на незначительный отрезок. Однако, даже в тот период у него не было такой затянувшейся серии.

Турысбек продолжает играть в привычной манере, много двигается, работает на команду, создает моменты, но забивать не получается. Один из показательных матчей был с «Астаной». Форвард провел сверхактивную игру, нанес восемь ударов, 31 раз (!) вступил в единоборство, но все впустую — «Тобол» проиграл одно из важнейших противостояний сезона.

Теперь уже бывший главный тренер «Тобола» Владимир Газзаев отмечал умение Турысбека сыграть активно, остро, но нападающему порой не хватает везения и мастерства. Недавний матч с «Атырау» имел для «Тобола» опять же важнейшее значение, учитывая последние результаты клуба. И снова мы увидели очень энергоемкий матч от Бауыржана. Уже к 7-й минуте он трижды мог отличиться, но вратарь Антун Маркович выручал «Атырау».

Нападающий вновь собрал больше 20 единоборств, пробил шесть раз, но даже попытка с пенальти не помогла ему завершить неудачную полосу. К слову, в моменте с пенальти произошла небольшая заминка, было видно, что Максим Федин просил отдать мяч ему, но Турысбек настоял на своем и в итоге не реализовал одиннадцатиметровый.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидно, что эта серия превратилась в психологический барьер для игрока, Бауыржан очень амбициозный и харизматичный футболист, но с каждой минутой эта нервозность может лишь возрастать, простые моменты будут превращаться в сложные. Турысбеку важно переломить ситуацию в ближайшее время, поскольку «Тобол» по-прежнему находится в числе претендентов на золотые медали.

В следующем туре чемпионата Казахстана костанайцы сыграют против «Иртыша». Матч пройдет 11 августа в Павлодаре.

Алибек Кабенов  

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