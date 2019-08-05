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21:13 (мск), источник: БЕЛТА

Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с БАТЭ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с футбольным клубом БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

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Новичок чемпионов Беларуси имеет в своем послужном списке выступления за «Будучность» из Подгорицы, израильский «Хапоэль» (Акко), черногорскую «Младость» и сербский клуб «Чукарички». За национальную сборную Черногории защитник сыграл семь матчей и отметился одним забитым мячом.

Борисовский БАТЭ в чемпионате страны после 15 матчей занимает вторую позицию в турнирной таблице, набрав 37 очков. Следующий матч подопечные Алексея Баги проведут в квалификации Лиги Европы. 8 августа белорусский клуб сыграет на выезде против боснийского «Сараево».

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