Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с БАТЭ
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с футбольным клубом БАТЭ, сообщили БЕЛТА в
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с футбольным клубом БАТЭ, сообщили БЕЛТА в
Новичок чемпионов Беларуси имеет в своем послужном списке выступления за «Будучность» из Подгорицы, израильский «Хапоэль» (Акко), черногорскую «Младость» и сербский клуб «Чукарички». За национальную сборную Черногории защитник сыграл семь матчей и отметился одним забитым мячом.
Борисовский БАТЭ в чемпионате страны после 15 матчей занимает вторую позицию в турнирной таблице, набрав 37 очков. Следующий матч подопечные Алексея Баги проведут в квалификации Лиги Европы. 8 августа белорусский клуб сыграет на выезде против боснийского «Сараево».