Черногорский защитник Борис Копитович подписал контракт с БАТЭ

Новичок чемпионов Беларуси имеет в своем послужном списке выступления за «Будучность» из Подгорицы, израильский «Хапоэль» (Акко), черногорскую «Младость» и сербский клуб «Чукарички». За национальную сборную Черногории защитник сыграл семь матчей и отметился одним забитым мячом.