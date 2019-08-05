Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
21
Футбол. Еврокубки
6.08
Арарат-Армения
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
6.08
Рига
ХИК
Футбол. Еврокубки
6.08
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
6.08
ПАОК
Аякс
Футбол. Еврокубки
6.08
Динамо З
Ференцварош
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
21:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бадель вернулся из «Лацио» в «Фиорентину»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель перешел из «Лацио» в «Фиорентину», сообщается на странице команды из Флоренции в Twitter.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Условия перехода 30-летнего хавбека не сообщаются, но, по данным Сorriere dello Sport, «Фиорентина» арендовала футболиста с правом выкупа.

Бадель пополнил состав «Лацио» на правах свободного агента летом прошлого года после четырех сезонов в «Фиорентине». В сезоне-2018/19 он сыграл 26 матчей за римский клуб и забил один гол. Ранее хорват защищал цвета немецкого «Гамбурга», загребского «Динамо», провел более 40 матчей за национальную команду.

Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ягудин рассказал, как Тарасова обманула его с допингом
Выглядит как бомж: где сейчас экс-футболисты сборной России
«Спартак» узнал возможных соперников в раунде плей-офф ЛЕ
КХЛ больше не будет жить по правилам международной федерации
10 клубов, которые больше всех потратили с начала лета
Подчуфарова возобновит карьеру. Ее считали надеждой биатлона
Трефилов ушел с поста тренера женской сборной России по гандболу
Самый дорогой защитник в истории — в «МЮ». Спасет ли он команду?
СМИ: «Динамо» согласовало переход футболиста «Боруссии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь