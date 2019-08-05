Бадель вернулся из «Лацио» в «Фиорентину»
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель перешел из «Лацио» в «Фиорентину», сообщается на странице команды из Флоренции в Twitter.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель перешел из «Лацио» в «Фиорентину», сообщается на странице команды из Флоренции в Twitter.
Условия перехода 30-летнего хавбека не сообщаются, но, по данным Сorriere dello Sport, «Фиорентина» арендовала футболиста с правом выкупа.
Бадель пополнил состав «Лацио» на правах свободного агента летом прошлого года после четырех сезонов в «Фиорентине». В сезоне-2018/19 он сыграл 26 матчей за римский клуб и забил один гол. Ранее хорват защищал цвета немецкого «Гамбурга», загребского «Динамо», провел более 40 матчей за национальную команду.