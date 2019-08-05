Дибала прошёл медосмотр в «Ювентусе» после срыва перехода в «Манчестер Юнайтед»
Аргентинский нападающий Пауло Дибала прошёл медицинский осмотр в «Ювентусе», сообщает
Аргентинский нападающий Пауло Дибала прошёл медицинский осмотр в «Ювентусе», сообщает
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
В минувшем сезоне 25-летний Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.