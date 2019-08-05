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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила состав на предсезонный сбор в США

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился со списком из 26 футболистов, которые отправятся в США на предсезонный сбор.

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В состав команды вошли:

вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья;.

защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо;.

полузащитники: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Рафинья, Карлос Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо;.

нападающие: Луис Суарес, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлос Перес, Абель Руис.

Форвард Лионель Месси пропустит сбор из-за травмы икроножной мышцы.

В США «Барселона» дважды встретится с итальянским «Наполи». Матчи состоятся 8 и 11 августа.

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