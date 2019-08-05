«Барселона» объявила состав на предсезонный сбор в США
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился со списком из 26 футболистов, которые отправятся в США на предсезонный сбор.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился со списком из 26 футболистов, которые отправятся в США на предсезонный сбор.
В состав команды вошли:
вратари:
защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике,
полузащитники: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Рафинья, Карлос Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо;.
нападающие: Луис Суарес, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлос Перес, Абель Руис.
Форвард Лионель Месси пропустит сбор
В США «Барселона» дважды встретится с итальянским «Наполи». Матчи состоятся 8 и 11 августа.