Руни хочет вернуться в Англию. Его интересует «Дерби»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в чемпионшипе, утверждает Telegraph.
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в чемпионшипе, утверждает Telegraph.
По информации СМИ, 33-летний футболист ведет переговоры с «Дерби».
Отмечается, что Руни может стать играющим тренером «Дерби».
В прошлом сезоне форвард провел 25 матчей за «Ди Си Юнайтед», забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Руни хочет вернуться в «МЮ» после завершения карьеры.