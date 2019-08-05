Руни хочет вернуться в Англию. Его интересует «Дерби»

По информации СМИ, 33-летний футболист ведет переговоры с «Дерби».

Отмечается, что Руни может стать играющим тренером «Дерби».

В прошлом сезоне форвард провел 25 матчей за «Ди Си Юнайтед», забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.