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21:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руни хочет вернуться в Англию. Его интересует «Дерби»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в чемпионшипе, утверждает Telegraph.

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Источник: AP 2019

По информации СМИ, 33-летний футболист ведет переговоры с «Дерби».

Отмечается, что Руни может стать играющим тренером «Дерби».

В прошлом сезоне форвард провел 25 матчей за «Ди Си Юнайтед», забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Руни хочет вернуться в «МЮ» после завершения карьеры.

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