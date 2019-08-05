Умер известный белорусский футболист и тренер Леонид Гарай

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР в футбол начал играть в Бресте в школьной команде в 1953 году. Выступал за минские «Спартак» и «Беларусь». Также в его карьере значатся минская ФШМ, СКА (Минск), «Спартак» (Брест).

Завершив карьеру, Леонид Павлович на всю жизнь остался в большом футболе. Тренировал брестский «Спартак», был начальником этой команды. Затем стал директором брестской СДЮСШОР-5, начальником команды «Динамо» (Брест).

После Леонид Гарай на долгих 18 лет вернулся в минское «Динамо», став начальником команды, а затем председателем клуба. Именно в этот период динамовцы достигли всех значимых вершин, выиграв чемпионат СССР 1982 года, бронзу 1983-го.

В начале 2000-х Леонид Павлович активно трудился в БФФ в роли начальника отдела национальной и юношеских сборных команд, начальника управления сборных команд. Являлся председателем дисциплинарного комитета АБФФ, корреспондентом газеты «Спортивная панорама».