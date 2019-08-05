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21:48 (мск), источник: БЕЛТА

Умер известный белорусский футболист и тренер Леонид Гарай

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 83-м году жизни умер выдающийся футбольный функционер Леонид Гарай, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации футбола.

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Мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР в футбол начал играть в Бресте в школьной команде в 1953 году. Выступал за минские «Спартак» и «Беларусь». Также в его карьере значатся минская ФШМ, СКА (Минск), «Спартак» (Брест).

Завершив карьеру, Леонид Павлович на всю жизнь остался в большом футболе. Тренировал брестский «Спартак», был начальником этой команды. Затем стал директором брестской СДЮСШОР-5, начальником команды «Динамо» (Брест).

После Леонид Гарай на долгих 18 лет вернулся в минское «Динамо», став начальником команды, а затем председателем клуба. Именно в этот период динамовцы достигли всех значимых вершин, выиграв чемпионат СССР 1982 года, бронзу 1983-го.

В начале 2000-х Леонид Павлович активно трудился в БФФ в роли начальника отдела национальной и юношеских сборных команд, начальника управления сборных команд. Являлся председателем дисциплинарного комитета АБФФ, корреспондентом газеты «Спортивная панорама».

Гарай был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР, Почетным знаком ассоциации «Белорусская федерация футбола», являлся кавалером ордена «Знак Почета».

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