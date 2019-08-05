Самый дорогой защитник в истории — в «МЮ». Спасет ли он команду?
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с 26-летним защитником сборной Англии Харри Магуайром. За сделку клуб заплатит «Лестеру» 87 миллионов евро.
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с 26-летним защитником сборной Англии Харри Магуайром. За сделку клуб заплатит «Лестеру» 87 миллионов евро.
Словосочетание «английский защитник» в последнее время превратилось чуть ли не в ругательство. Когда сборную Англии покинули Терри и Каррагер, в центре ее обороны образовался беспорядок. Лескотт, Ягелка, Кэйхилл, Смоллинг, Джоунс и другие не выдерживали критики, и в том числе
Выяснилось, что сборная Англии может быть успешна (полуфинал чемпионата мира), что у нее есть крепкий вратарь (Пикфорд даже выиграл серию пенальти) и надежная оборона. Гарет Саутгейт в России использовал схему с тремя защитниками, и эта задумка сработала — Магуайр, Стоунс и Уокер слаженно и без нареканий отработали весь турнир.
А защитник «Лестера» попутно еще и создал мем, который популярен до сих пор. После победы над Колумбией в 1/8 финала в соцсетях появилось фото, на котором Магуайр стоит рядом с женой, вальяжно облокотившись на ограждение трибуны. А рядом с ней сидят другие женщины, которые внимательно его слушают. Сам Магуайр после победы в четвертьфинале над Швецией опубликовал это фото и сопроводил забавным комментарием: «Дорогая, ты можешь попросить соседей вынести мусор в понедельник? Мы пока не собираемся домой».
Естественно, сразу после турнира цена на Магуайра заметно подскочила. В мае 2018-го transfermarkt.de оценивал его стоимость в 22,5 миллиона фунтов, в августе — в 40 миллионов фунтов. Его партнеры по обороне сборной Англии Стоунс и Уокер давно были куплены «Манчестер Сити» за гигантские деньги, так что их трансфер был исключен — и так играют в
Газета The Times сообщала, что Жозе Моуринью составил список из девяти желанных центральных защитников, который возглавлял англичанин. «МЮ» действительно пытался купить Магуайра летом, но переплачивать не хотел — по информации Sky Sports, «Лестер» год назад отклонил два предложения «Юнайтед» (второе — 60 миллионов фунтов).
В сентябре Магуайр продлил контракт с «лисами», а заодно все объяснил: «Общался с “Лестером” об интересе других клубов, и мне пояснили: меня не продадут. Уважаю это решение. “Лестер” создал для меня условия, благодаря которым я сыграл на чемпионате мира. Чувствую перед ним долг».
«Лисы» были согласны на 80 миллионов фунтов, но «МЮ» прошлым летом пожадничал. В результате Моуринью остался вообще без новичков в центре обороны, поэтому Линделеф целый сезон играл в паре то с одним, то с другим. Байи был бы оптимальным вариантом, но весь год у него возникали проблемы со здоровьем, а Смоллинг и Джоунс традиционно еле держали уровень «МЮ». Иногда в оборону опускался даже Эррера, а Моуринью пытался экспериментировать со схемой 3−5−1−1.
Незадолго до увольнения, португальский тренер жаловался на нехватку покупок. «Все команды усилились, а мы нет», — твердил Моуринью. Намекал он в том числе на срыв трансфера Магуайра.
Летом «МЮ» возобновил интерес к англичанину, но рассчитывал заплатить поменьше.
За три дня до закрытия трансферного окна (в Англии оно захлопывается за сутки до старта чемпионата) «МЮ»
Но англичанин еще и полезен в атаке, причем не только при «стандартах». Магуайр в «Лестере» часто при получении мяча продвигал его вперед не передачами, а собственными ногами. За три года в
Проблема центра обороны решена, теперь у Линделефа качественный партнер. В этом трансфере смущает только цена — 80 миллионов фунтов (или 87 миллионов евро) сделали Магуайра самым дорогим защитником в истории. Лимита в английской