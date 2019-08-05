Самый дорогой защитник в истории — в «МЮ». Спасет ли он команду?

Опора и мем

Словосочетание «английский защитник» в последнее время превратилось чуть ли не в ругательство. Когда сборную Англии покинули Терри и Каррагер, в центре ее обороны образовался беспорядок. Лескотт, Ягелка, Кэйхилл, Смоллинг, Джоунс и другие не выдерживали критики, и в том числе из-за них сборная регулярно проваливалась на крупных турнирах.

Прошлый год изменил отношение англичан и к знаковым чемпионатам, и к собственной команде.

Выяснилось, что сборная Англии может быть успешна (полуфинал чемпионата мира), что у нее есть крепкий вратарь (Пикфорд даже выиграл серию пенальти) и надежная оборона. Гарет Саутгейт в России использовал схему с тремя защитниками, и эта задумка сработала — Магуайр, Стоунс и Уокер слаженно и без нареканий отработали весь турнир.

А защитник «Лестера» попутно еще и создал мем, который популярен до сих пор. После победы над Колумбией в 1/8 финала в соцсетях появилось фото, на котором Магуайр стоит рядом с женой, вальяжно облокотившись на ограждение трибуны. А рядом с ней сидят другие женщины, которые внимательно его слушают. Сам Магуайр после победы в четвертьфинале над Швецией опубликовал это фото и сопроводил забавным комментарием: «Дорогая, ты можешь попросить соседей вынести мусор в понедельник? Мы пока не собираемся домой».

Долгая охота

Естественно, сразу после турнира цена на Магуайра заметно подскочила. В мае 2018-го transfermarkt.de оценивал его стоимость в 22,5 миллиона фунтов, в августе — в 40 миллионов фунтов. Его партнеры по обороне сборной Англии Стоунс и Уокер давно были куплены «Манчестер Сити» за гигантские деньги, так что их трансфер был исключен — и так играют в топ-клубе. А на защитника «Лестера» был спрос.

«Манчестер Юнайтед» еще в июле обозначил интерес к Магуайру.

Газета The Times сообщала, что Жозе Моуринью составил список из девяти желанных центральных защитников, который возглавлял англичанин. «МЮ» действительно пытался купить Магуайра летом, но переплачивать не хотел — по информации Sky Sports, «Лестер» год назад отклонил два предложения «Юнайтед» (второе — 60 миллионов фунтов).

В сентябре Магуайр продлил контракт с «лисами», а заодно все объяснил: «Общался с “Лестером” об интересе других клубов, и мне пояснили: меня не продадут. Уважаю это решение. “Лестер” создал для меня условия, благодаря которым я сыграл на чемпионате мира. Чувствую перед ним долг».

Пара для Линделефа

«Лисы» были согласны на 80 миллионов фунтов, но «МЮ» прошлым летом пожадничал. В результате Моуринью остался вообще без новичков в центре обороны, поэтому Линделеф целый сезон играл в паре то с одним, то с другим. Байи был бы оптимальным вариантом, но весь год у него возникали проблемы со здоровьем, а Смоллинг и Джоунс традиционно еле держали уровень «МЮ». Иногда в оборону опускался даже Эррера, а Моуринью пытался экспериментировать со схемой 3−5−1−1.

Незадолго до увольнения, португальский тренер жаловался на нехватку покупок. «Все команды усилились, а мы нет», — твердил Моуринью. Намекал он в том числе на срыв трансфера Магуайра.

Источник: Спорт-Экспресс

Летом «МЮ» возобновил интерес к англичанину, но рассчитывал заплатить поменьше. Из-за этого с покупкой долго тянули. В какой-то момент в переговоры даже вмешался «Манчестер Сити», который решил собрать пасьянс из центральных защитников сборной Англии. Но финансовый fair play остудил желания Гвардьолы. На днях Пеп сам подтвердил, что хотел купить Магуайра: «Мы интересовались им. Разница была в том, что мы не могли позволить себе покупку, а “Юнайтед” — смог».

То, что надо

За три дня до закрытия трансферного окна (в Англии оно захлопывается за сутки до старта чемпионата) «МЮ» все-таки объявил о переходе Магуайра. «Это один из лучших центральных защитников мира, — отметил Уле Гуннар Сульшер. — И я рад, что нам удалось подписать с ним контракт. Он великолепно читает игру, при этом сохраняет спокойствие под прессингом».

У Магуайра много качеств, которые нужны «МЮ». Он действительно устойчив к давлению и хорош в верховых единоборствах — только восемь защитников в последних трех сезонах выиграли больше 300 воздушных дуэлей, и Магуайр среди них.

Но англичанин еще и полезен в атаке, причем не только при «стандартах». Магуайр в «Лестере» часто при получении мяча продвигал его вперед не передачами, а собственными ногами. За три года в премьер-лиге он 96 раз шел в дриблинг, на втором месте из центральных защитников с огромным отставанием находится Фертонген (65). Магуайр даже обходит почти всех крайних защитников, исключение — Масуаку из «Вест Хэма».

Проблема центра обороны решена, теперь у Линделефа качественный партнер. В этом трансфере смущает только цена — 80 миллионов фунтов (или 87 миллионов евро) сделали Магуайра самым дорогим защитником в истории. Лимита в английской премьер-лиге нет, так что переплачивать за паспорт не было необходимости. Но удивляться такой стоимости тоже не стоит — законы рынка сейчас таковы, что в моде защитники. Главное, чтобы за высокой ценой последовала игра высокого уровня.