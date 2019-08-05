10 клубов, которые больше всех потратили с начала лета
«Севилья» и «Астон Вилла» тратят больше, чем «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
«Севилья» и «Астон Вилла» тратят больше, чем «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Трансферное окно ещё не закончилось, но многие клубы уже находятся в финальной стадии комплектации состава. Особенно это касается Англии, где чемпионат стартует уже в ближайший
Неожиданно: «Арсенал» и дорогие покупки? Но лондонцы готовы много тратить, это доказал трансфер Николя Пепе из «Лилля» за 80 млн евро. Детали сделки не уточняются, но известно, что выплаты растянутся на несколько лет. С арендой Дани Себальоса из «Реала» всё выглядит уже очень неплохо. Ещё 30 стоил Вильям Салиба, которого выкупили, но оставили в аренде в «Сент-Этьене» ещё на сезон. Но команде всё ещё нужен защитник, а лучше два. Да и лишних игроков хватает, а продать их пока не получается.
А вот «Бавария» могла бы быть и повыше в рейтинге самых тратящих клубов. Уход Роббена и Рибери надо
«Севилья» — клуб, который обычно дорого продаёт футболистов и дёшево покупает. Но сейчас в клубе глобальная перезагрузка: вернулся спортивный директор Мончи, новым тренером стал Хулен Лопетеги, а состав радикально меняется. Главные продажи: Промес, Сарабия и Муриэль втроём принесли клубу меньше 50 млн. Теперь о покупках: левый вингер Лукас Окампос (15 млн), пара центрфорвардов — Люк де Йонг и Мунас Даббур (15 и 12 млн), бесплатно перебрался из Китая Неманья Гудель, около пяти млн стоил опорник Фернандо (тот самый, который играл в «Сити). Легко заметить, что трансферная стратегия «Севильи» серьезно изменилась: теперь клуб покупает опытных и возрастных футболистов. Но есть и талантливые молодые игроки: за пару молодых центральных защитников (Жюль Конде из «Бордо» и Макс Вебер из «Аякса» отдали 35 млн. В общем, «Севилья» много тратит и берёт по сути новый состав. А как же сыгранность?
В Бундеслиге «Боруссия» до последнего боролась с «Баварией» за титул: уступила, но победа была близко. И дортмундцы, кажется, решили побороться как следует, начиная с укрепления состава. Из той же «Баварии» вернули Хуммельса за 30 млн — однозначное усиление. На левый фланг обороны приобретён Нико Шульц из «Хоффенхайма», это вряд ли усиление, но углубление состава. Юлиан Брандт и Торган Азар добавят тренеру Люсьену Фавру головной боли с выбором старта, и они оба обошлись всего в 50 млн — отличная сделка для того лета, когда пара защитников
Новичок АПЛ тратит кучу денег и покупает целую команду:
Чемпион Италии точечно усиливает проблемные позиции. В полузащиту бесплатно взял Арона Рэмси и Адриена Рабьо (правда, у обоих очень высокие зарплаты), а центр обороны усилил Матейс де Лигт — 19-летний капитан «Аякса» и одно из главных открытий сезона. Он обошёлся в 85 млн — огромную сумму, которая включает солидные агентские выплаты. Другие новички «Юве» — Лука Пеллегрини, Мерих Демирал и Кристиан Ромеро — обошлись в общей сложности в 66 млн, хотя они вряд ли будут претендовать на место в старте. Но не спешите критиковать «Юве» за траты: сначала посмотрите, как они продают. Леонардо Спинаццола в «Рому», Стефано Стураро в «Дженоа», Рикардо Орсолини в «Болонью», Эмиль Аудеро в «Сампдорию», Альберто Черри в «Кальяри» — выглядит не слишком мощно, но в сумме эти продажи принесли «Юве» 100 млн! А ещё Мойзе Кина продали в «Эвертон» за 29 млн. Вот эта сделка уже не кажется такой выгодной, но в целом «Ювентус» здорово выровнял трансферный баланс.
Три британских игрока, среди которых ни один не является суперзвездой. Дэниел Джеймс за 17 млн, Аарон
Выкупленный за прописанные в его контракте отступные, 126 млн, Жоау Фелиш — главное приобретение «Атлетико». Это на 6 млн больше суммы, которую мадридцы получили за уход Антуан Гризманна после того, как «Барса» также активировала сумму отступных. Да, с отступными у них
В отличие от «Атлетико», «Барса» не вышла в плюс благодаря продажам. Главная проблема: отсутствие спроса на Филиппе Коутиньо. Клуб пытается его пристроить, но пока безуспешно. Зато ушли другие: Малком (за 40 млн), Силлесен (за 35 млн), Гомеш (за 25 млн), Денис Суарес (за 13 млн) и Алькасер (выкуплен «Боруссией» за 21). Общая стоимость продаж внушительная: 126 млн, но она и близко не перекрывает расходы. Потому что два новичка «Барсы», Френки де Йонг и Антуан Гризманн, обошлись в 200 млн. А ведь «Барса» купила и других игроков: вратаря «Валенсии» Нету (клубы совершили обмен, но оба перехода при этом оформили как продажи) за 26 млн и Жуниора Фирпо.
Первая тройка целиком состоит из испанских клубов. Как тебе такое, АПЛ? Даже если считать не только сумму расходов, а общий баланс с учётом продаж, «Реал» — первый в Европе по тратам на игроков. Эден Азар за 100 млн евро — прекрасное приобретение, даже с учётом того, что у бльгийца оставался всего год контракта с «Челси». А вот соотношение цены и качества других трансферов под вопросом. Ферлан Менди из «Лиона» обошёлся за 50 — он будет конкурировать с Марсело. Родриго из бразильского «Сантоса» стоил 45, это покупка на перспективу. Эдер Милитао принёс «Порту» 50 млн, а Лука Йович «Айнтрахту» — 60, хотя немецкий клубперед продажей выкупил его у «Бенфики» всего за семь. Пять новичков за 300 млн: «Реал» хотя бы не берёт количеством.
Есть и продажи: Эрнандес и Де Томас принесли по 20 млн каждый, Льоренте ушёл в «Атлетико» за 30, а «Челси» выкупил Ковачича за 45. Но для того, чтобы позволить себе ещё и Поля Погба этого всё равно мало. Нужно продавать, но претенденты на Хамеса пока не готовы платить требуемые деньги, а Бэйл никому не нужен. В любом случае, окно «Реала» ещё далеко не закрыто.