10 клубов, которые больше всех потратили с начала лета

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Трансферное окно ещё не закончилось, но многие клубы уже находятся в финальной стадии комплектации состава. Особенно это касается Англии, где чемпионат стартует уже в ближайший уик-энд. Суммарно, 10 клубов, которые потратились больше всех, купили новых игроков уже больше, чем на полтора миллиарда евро. Некоторые из списка могут удивить.

10. «Арсенал», 117 млн евро

Неожиданно: «Арсенал» и дорогие покупки? Но лондонцы готовы много тратить, это доказал трансфер Николя Пепе из «Лилля» за 80 млн евро. Детали сделки не уточняются, но известно, что выплаты растянутся на несколько лет. С арендой Дани Себальоса из «Реала» всё выглядит уже очень неплохо. Ещё 30 стоил Вильям Салиба, которого выкупили, но оставили в аренде в «Сент-Этьене» ещё на сезон. Но команде всё ещё нужен защитник, а лучше два. Да и лишних игроков хватает, а продать их пока не получается.

9. «Бавария», 118 млн евро

А вот «Бавария» могла бы быть и повыше в рейтинге самых тратящих клубов. Уход Роббена и Рибери надо как-то компенсировать, пока на флангах атаки у мюнхенцев только Кингсли Коман и Серж Гнабри. Зато укреплена оборона: Бенжамен Павар за 35 млн и Люка Эрнандес за 80 млн должны как минимум заменить Матса Хуммельса. Как максимум — закрыть ещё и фланги защиты в случае травм Киммиха и Алабы, так как оба имеют опыт игры на флангах. Что касается флангов атаки, переговоры о переходе Лероя Зане в самом разгаре. Если этот трансфер состоится, то он может переместить мюнхенцев в топ списка: «Манчестер Сити» готов продать своего вингера только за сумму выше 120 млн.

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8. «Севилья», 124 млн евро

«Севилья» — клуб, который обычно дорого продаёт футболистов и дёшево покупает. Но сейчас в клубе глобальная перезагрузка: вернулся спортивный директор Мончи, новым тренером стал Хулен Лопетеги, а состав радикально меняется. Главные продажи: Промес, Сарабия и Муриэль втроём принесли клубу меньше 50 млн. Теперь о покупках: левый вингер Лукас Окампос (15 млн), пара центрфорвардов — Люк де Йонг и Мунас Даббур (15 и 12 млн), бесплатно перебрался из Китая Неманья Гудель, около пяти млн стоил опорник Фернандо (тот самый, который играл в «Сити). Легко заметить, что трансферная стратегия «Севильи» серьезно изменилась: теперь клуб покупает опытных и возрастных футболистов. Но есть и талантливые молодые игроки: за пару молодых центральных защитников (Жюль Конде из «Бордо» и Макс Вебер из «Аякса» отдали 35 млн. В общем, «Севилья» много тратит и берёт по сути новый состав. А как же сыгранность?

7. «Боруссия Дортмунд», 127 млн евро

В Бундеслиге «Боруссия» до последнего боролась с «Баварией» за титул: уступила, но победа была близко. И дортмундцы, кажется, решили побороться как следует, начиная с укрепления состава. Из той же «Баварии» вернули Хуммельса за 30 млн — однозначное усиление. На левый фланг обороны приобретён Нико Шульц из «Хоффенхайма», это вряд ли усиление, но углубление состава. Юлиан Брандт и Торган Азар добавят тренеру Люсьену Фавру головной боли с выбором старта, и они оба обошлись всего в 50 млн — отличная сделка для того лета, когда пара защитников Уан-Биссака и Гарри Магуайр обошлась «Манчестер Юнайтед» в 137 млн. Серьёзных продаж у Дортмунда пока одна: Абду Диалло ушёл в «ПСЖ» за те же деньги, что клуб потратил на Хуммельса. В краткосрочной перспективе — отличный размен центральных защитников.

6. «Астон Вилла», 149 млн

Новичок АПЛ тратит кучу денег и покупает целую команду: где-то мы это уже видели. У «Фулхэма» получилось плохо, а «Астон Вилла» сейчас даже переплюнула прошлогодние траты лондонцев. 149 млн евро — большие деньги даже для АПЛ, но только если не тратить их на 12 разных игроков. Впрочем, возможно, новички бирмингемцев и удивят в новом сезоне. Уэсли из «Брюгге» — новый главный форвард команды (после того, как Тэмми Абрахам вернулся в «Челси»), он стоил 25 млн. Сразу несколько игроков пришло на позицию центрального защитника. Бьорн Энгельс, Кортни, Хаус, Эзри Конса в сумме обошлись в 25 млн, еще за 25 выкупили Тайрона Мингса, который последние полгода провёл в «Астон Вилле» в аренде из «Борнмута». Дуглас Луис из «Манчестер Сити» (18 млн) и Марвелос Накамба из «Брюгге» (12 млн) должны укрепить центр полозащиты, а Трезеге и Хота — фланги атаки. Появился и новый вратарь: 33-летний Том Хитон перешёл за 9 млн из «Бёрнли», хотя в клубе уже есть два претендента на место в основе: Орьян Нуланд и Ловре Калинич. В общем, главный вопрос, который придётся решать тренеру Дину Смиту: куда девать столько игроков. Продаж у «Астон Виллы» пока ноль.

5. «Ювентус», 151 млн евро

Чемпион Италии точечно усиливает проблемные позиции. В полузащиту бесплатно взял Арона Рэмси и Адриена Рабьо (правда, у обоих очень высокие зарплаты), а центр обороны усилил Матейс де Лигт — 19-летний капитан «Аякса» и одно из главных открытий сезона. Он обошёлся в 85 млн — огромную сумму, которая включает солидные агентские выплаты. Другие новички «Юве» — Лука Пеллегрини, Мерих Демирал и Кристиан Ромеро — обошлись в общей сложности в 66 млн, хотя они вряд ли будут претендовать на место в старте. Но не спешите критиковать «Юве» за траты: сначала посмотрите, как они продают. Леонардо Спинаццола в «Рому», Стефано Стураро в «Дженоа», Рикардо Орсолини в «Болонью», Эмиль Аудеро в «Сампдорию», Альберто Черри в «Кальяри» — выглядит не слишком мощно, но в сумме эти продажи принесли «Юве» 100 млн! А ещё Мойзе Кина продали в «Эвертон» за 29 млн. Вот эта сделка уже не кажется такой выгодной, но в целом «Ювентус» здорово выровнял трансферный баланс.

4. «Манчестер Юнайтед», 159 млн евро

Три британских игрока, среди которых ни один не является суперзвездой. Дэниел Джеймс за 17 млн, Аарон Уан-Биссака за 55 млн и Гарри Магуайр за 87: вот рецепт рекордного трансферного окна в истории «Манчестер Юнайтед». А теперь вспомните, как Жозе Моуринью год назад хотел купить Магуайра, когда тот ещё стоил 60 млн. Но это в стиле «МЮ» — переплачивать за нужных игроков. Да и АПЛ-наценку никто не отменял. В общем, клуб прилично потратился, и теперь должен продать Лукаку, чтобы купить нового форварда: бельгиец не входит в планы Сульшера. Пока с продажами туго: Эррера и Валенсия ушли бесплатно.

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3. «Атлетико», 244 млн евро

Выкупленный за прописанные в его контракте отступные, 126 млн, Жоау Фелиш — главное приобретение «Атлетико». Это на 6 млн больше суммы, которую мадридцы получили за уход Антуан Гризманна после того, как «Барса» также активировала сумму отступных. Да, с отступными у них что-то не то. Нереальная цена, но другие игроки обошлись «Атлетико» в более приемлемые суммы. Эктор Эррера из «Порту» — бесплатно, Киран Триппьер из «Тоттенхэма» — за 30 млн. Молодой крайний защитник Ренан Лоди перебрался из Бразилии за 20 млн, полузащитник «Реала» стоил 30 млн. пара центральных защитников Эрмосо (из «Эспаньола») и Фелипе (из «Порту») должна заменить уход Година — за обоих клуб отдал 40 млн. А теперь главное: после таких трат «Атлетико» не только не ушёл в минус, но и заработал. Как? Просто посмотрите на список продаж. Всего три игрока: Гризманн, Родри и Эрнандес — принесли клубу больше, чем было потрачено. 270 млн, не считая более скромных продаж вроде Лусиано Вьетто и Желсона Мартинша.

2. «Барселона», 255 млн

В отличие от «Атлетико», «Барса» не вышла в плюс благодаря продажам. Главная проблема: отсутствие спроса на Филиппе Коутиньо. Клуб пытается его пристроить, но пока безуспешно. Зато ушли другие: Малком (за 40 млн), Силлесен (за 35 млн), Гомеш (за 25 млн), Денис Суарес (за 13 млн) и Алькасер (выкуплен «Боруссией» за 21). Общая стоимость продаж внушительная: 126 млн, но она и близко не перекрывает расходы. Потому что два новичка «Барсы», Френки де Йонг и Антуан Гризманн, обошлись в 200 млн. А ведь «Барса» купила и других игроков: вратаря «Валенсии» Нету (клубы совершили обмен, но оба перехода при этом оформили как продажи) за 26 млн и Жуниора Фирпо.

1. «Реал», 303 млн евро

Первая тройка целиком состоит из испанских клубов. Как тебе такое, АПЛ? Даже если считать не только сумму расходов, а общий баланс с учётом продаж, «Реал» — первый в Европе по тратам на игроков. Эден Азар за 100 млн евро — прекрасное приобретение, даже с учётом того, что у бльгийца оставался всего год контракта с «Челси». А вот соотношение цены и качества других трансферов под вопросом. Ферлан Менди из «Лиона» обошёлся за 50 — он будет конкурировать с Марсело. Родриго из бразильского «Сантоса» стоил 45, это покупка на перспективу. Эдер Милитао принёс «Порту» 50 млн, а Лука Йович «Айнтрахту» — 60, хотя немецкий клубперед продажей выкупил его у «Бенфики» всего за семь. Пять новичков за 300 млн: «Реал» хотя бы не берёт количеством.