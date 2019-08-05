СМИ: «Атлетико» нашел доказательства нарушений в переговорах по трансферу Гризманна

Источник: AFP 2019

По информации издания, в распоряжении руководства «Атлетико» имеется электронное письмо, которое было отправлено адвокатом Гризманна Севаном Карианом его представителю, самому спортсмену и его сестре в марте этого года. Отмечается, что в письме указываются данные по трансферу футболиста с «Барселоной», а также суммы комиссионных для всех участников данного дела. Утверждается, что инициатором перехода стал Гризманн.

12 июля «Барселона» объявила о переходе Гризманна, сумма трансфера составила €120 млн. Сумма отступных по новому соглашению — €800 млн. Контракт Гризманна с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 млн до €120 млн.

14 мая Гризманн объявил о своем уходе из «Атлетико», руководство мадридского клуба пошло навстречу игроку и снизило сумму отступных за футболиста с €200 млн до €120 млн. Ранее появлялась информация о том, что «Атлетико» потребует от «Барселоны» дополнительной компенсации в размере €80 млн через суд.