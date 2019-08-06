Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бывший защитник сборной Англии и «Челси» Гари Кэхилл подписал контракт с «Кристал Пэлас», сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бывший защитник сборной Англии и «Челси» Гари Кэхилл подписал контракт с «Кристал Пэлас», сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Контракт 33-летнего игрока рассчитан на два года. Кэхилл перешел в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента, так как по окончании сезона-2018/19 он покинул «Челси».
Кэхилл выступал за «Челси» с 2012 года. В составе лондонцев он дважды выигрывал чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу Европы, а также становился победителем Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.
За сборную Англии Кэхилл сыграл 61 матч и забил пять мячей.