Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»

Источник: Спорт РИА Новости

Контракт 33-летнего игрока рассчитан на два года. Кэхилл перешел в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента, так как по окончании сезона-2018/19 он покинул «Челси».

Кэхилл выступал за «Челси» с 2012 года. В составе лондонцев он дважды выигрывал чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу Европы, а также становился победителем Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.