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00:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бывший защитник сборной Англии и «Челси» Гари Кэхилл подписал контракт с «Кристал Пэлас», сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт 33-летнего игрока рассчитан на два года. Кэхилл перешел в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента, так как по окончании сезона-2018/19 он покинул «Челси».

Кэхилл выступал за «Челси» с 2012 года. В составе лондонцев он дважды выигрывал чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу Европы, а также становился победителем Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

За сборную Англии Кэхилл сыграл 61 матч и забил пять мячей.

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