Бывший одноклубник Роналду вспомнил о «сумасшедших» привычках футболиста

Эвра рассказал, как однажды Роналду пригласил его на обед. «На столе были только салаты и курица. Мы только тренировались. Он сказал, что приглашает меня на обед, но в итоге это была просто еще одна тренировка», — заявил он. По словам бывшего футболиста, он больше никогда не пойдет в гости к португальцу, потому что тот сумасшедший.